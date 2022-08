Câmara de Piedade de Caratinga realiza reunião comemorativa ao Dia dos Pais

Na ocasião, o legislativo devolveu R$ 50 mil ao executivo que será aplicado na festa da cidade

PIEDADE DE CARATINGA – Na última sexta-feira (12) foi de muita alegria e comemoração na Câmara de Piedade de Caratinga, que preparou uma reunião especial para homenagear os pais por seu dia.

O plenário José Sabino de Souza ficou repleto de famílias de Piedade que foram prestigiar a reunião festiva. O evento contou com a presença do prefeito, Adolfo Bento, do vice-prefeito, Claudio Gomes, do frei Henrique Siqueira e do pastor Adriano José de Oliveira.

O presidente da Casa, Elias da Silva Oliveira, falou da satisfação em comemorar o dia dos pais com a comunidade pietatiana. “Junto dos pais vem as mães e filhos, e estamos precisando muito dessas confraternizações familiares, então nada mais justo que fazer essa homenagem. E aproveito para dar os parabéns aos pais, ser pai é uma dádiva, e quero dizer que não se preocupem em apenas tirar fotos nessa data especial, mas que sejam presentes na vida dos filhos, não um pai que apenas compra presentes, ou paga pensão. Pensão, presentes não compram carinho, não compram amor, é preciso participar da vida dos filhos”, disse o presidente Elias Oliveira.

O vereador Ronaldo Adriano de Almeida, que é pai de três filhos, também desejou felicidades aos homenageados da reunião. “Quero desejar a todos um feliz dia dos pais, dizer que é uma dia muito importante, não tenho mais o meu, mas amo muito os meus filhos”, ressaltou Ronaldo.

Warlisson Nogueira, também vereador de Piedade de Caratinga, explicou que já é um costume da casa fazer essas reuniões comemorativas e falou da importância do pai na família. “Pai é um provedor, uma pessoa de grande importância na figura familiar, não poderíamos deixar de parabenizar todos os pais, dizer que Deus abençoe de forma sobrenatural as vidas de cada um deles, que é uma figura especial, de suma importância, que está no coração de Deus”, destacou o vereador.

O prefeito Adolfo Bento também parabenizou a todos os pais através dos vereadores e agradeceu a parceria do legislativo com executivo.

O vice-prefeito Claudio Gomes enfatizou que os pais que são o espelho dos filhos. “Só vamos ter um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma cidade melhor, a partir do momento que educarmos bem nossos filhos para serem cidadãos de bem que construam uma história bonita. Meu pai já se foi, mas uma herança bonita que nos deixou é respeitar as pessoas, viver bem, e ser honesto”.

DEVOLUÇÃO DE R$ 50 MIL DO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO

Aproveitando a noite festiva, a Câmara de Piedade devolveu ao executivo R$ 50 mil, que segundo o presidente Elias poderá ajudar na festa da cidade. “Temos o compromisso de estar fazendo um trabalho sério, porque o povo nos elegeu. Estamos devolvendo R$ 50 mil antes da hora, sempre é no final do ano, mas terá a festa da cidade, e graças a Deus muitas obras estão sendo realizadas, e a prefeitura precisava de ajuda para realizar esse evento, o jubileu da cidade. Apesar de sermos poderes separados, temos harmonia muito grande e aqui em Piedade o jubileu é tradição, será uma festa muito bacana”, disse Elias.

O prefeito Adolfo agradeceu ao legislativo por mais uma vez contribuir com o trabalho do executivo em benefício da população. “Em 2021 o presidente Cristiano devolveu R$ 115 mil para serem aplicados no centro esportivo para crianças, e agora o Elias já depositou na conta da prefeitura R$ 50 mil que vai ajudar muito na comemoração no aniversário de emancipação de Piedade de Caratinga que completa 27 anos, e sabemos que até o final do ano terá outra devolução que também será usada para o nosso povo”, concluiu o prefeito Adolfo Bento.