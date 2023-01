Câmara de Manhuaçu prestigia entrega de unidade de resgate ao Corpo de Bombeiros

Vereadores Gilsinho, Allan do Alaor, Inspetor Juninho Linhares, Gilmar Cuca, Eleonora Maira e Cléber Benfica estiveram presentes no evento

O presidente da Câmara Municipal de Manhuaçu, vereador Gilsinho (DC), e o vice-presidente, Allan do Alaor (PSC), prestigiaram a solenidade de entrega de viatura para a Segunda Companhia de Bombeiros Militar de Minas Gerais nesta segunda-feira (16/01). Os vereadores Inspetor Juninho Linhares (PMN), Gilmar Cuca (Pros), Eleonora Maira (PSB) e Cléber Benfica (PP) também representaram o poder legislativo no evento.

Gilsinho destacou a importância da entrega da unidade de resgate e lembrou que a aquisição do veículo foi possível por meio de um pedido do ex-vereador Cabo Ferreira e por emenda parlamentar do deputado estadual Sargento Rodrigues. “A participação da câmara é na verdade bem ativa. Agradeço o deputado Sargento Rodrigues por ter destinado esta viatura para Manhuaçu, o governo de Minas por estar destinando este veículo tão importante para a população, a prefeita Maria Imaculada, que não tem medido esforços, e de forma especial a Câmara Municipal de Manhuaçu, que sempre tem dado suporte para a segurança pública”, disse.

O vereador Allan do Alaor lembrou que a unidade de resgate será usada em atendimentos não só em Manhuaçu, mas em toda a região. “A unidade estará prestando socorro, prestando atendimento, a toda a população e a câmara sempre será parceira da corporação do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu”, ressaltou.

A cerimônia registrou as presenças do Comandante do 5º Comando Operacional dos Bombeiros, Coronel Adriano Marcos Miranda, do Tenente Flávio Mota, Comandante da Companhia de Manhuaçu, do assessor do deputado Sargento Rodrigues, Rafael Sanches, do ex-vereador Cabo Ferreira, do presidente do Consep, Cabo Anízio Gonçalves, do presidente da Apae, Charbel Felipe Silva, e da secretária municipal de Governo, Cíntia Perígolo, representando a prefeita Maria Imaculada.

Assessoria de Comunicação da Câmara de Manhuaçu