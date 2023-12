Câmara de Caratinga divulga edital do concurso público

As inscrições abrem no dia 19 de fevereiro, e a prova acontece em 21 de abril de 2024

CARATINGA – Na última reunião do ano da Câmara de Caratinga, que aconteceu na quarta-feira(13), o presidente do legislativo, José Cordeiro de Oliveira, anunciou que haverá concurso público destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de servidores efetivos.

As inscrições começam às 16h do dia 19 de fevereiro de 2024 e vão até às 16h do dia 20 de março de 2024, no site www.institutoconsulplan.org.br. Serão disponibilizados às pessoas que não tiverem acesso à Internet, um computador e uma impressora com tinta e papel, para que possam realizar inscrições, requerimentos, solicitações e/ou recursos para qualquer etapa deste Concurso, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato realizar o respectivo procedimento nos termos deste Edital, na Câmara Municipal de Caratinga – Rua Raul Soares, nº 145 – Centro, Caratinga/MG – na antessala do segundo andar. O(s) computador(es) estará(ão) disponível(is) durante o período de inscrição de segunda-feira à sexta-feira, das 12h às 18h, exceto feriados e pontos facultativos.

O concurso público será composto por prova objetiva de múltipla escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para os cargos de Assistente Jurídico Legislativo e Oficial de Redação Legislativa; e prova prática, de caráter apenas eliminatório, somente para os cargos de Motorista e Analista Legislativo – Tradutor e Interprete da LIBRAS.

Os candidatos serão submetidos, ainda, à etapa de comprovação de requisitos e exames médicos, de caráter meramente eliminatório, a ser solicitada, conforme legislação, pela Câmara Municipal de Caratinga,

após a homologação do Concurso Público.

TAXAS DE INSCRIÇÃO

Os valores das taxas de inscrição serão R$ 70,00, para os cargos de nível fundamental completo e incompleto; R$ 90,00 para os cargos de nível médio e técnico, e R$ 110,00 para os cargos de nível superior.

O candidato poderá concorrer a dois cargos de diferentes níveis de escolaridade, sendo que as provas deverão ser realizadas em horários (turnos) distintos.

O edital completo, contendo a relação de cargos, vagas e suas especificações pode ser conferido no endereço eletrônico https://www.cmcaratinga.mg.gov.br/diario-eletronico