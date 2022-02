Câmara de Caratinga abre inscrições para o Parlamento Jovem 2022

CARATINGA- O Parlamento Jovem de Minas (PJ Minas) é um programa de formação política e cidadã para estudantes do ensino médio das escolas públicas e privadas, promovido pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em parceria com dezenas de câmaras municipais do Estado, com o apoio da PUC Minas. Em 2022, a 18ª edição do PJ Minas terá como tema “Saúde Mental do Jovem Caratinga participa do projeto e a Câmara de Vereadores está com inscrições abertas.

Para a discussão mais aprofundada dessa temática, foram definidos os seguintes subtemas: “Políticas públicas de prevenção e tratamento em saúde mental”, “Estratégias da comunidade para promoção da saúde mental” e “Uso saudável das novas tecnologias”.

Mais informações sobre as inscrições em Caratinga podem ser obtidas pelo WhatsApp (33) 99904-0313.

Discussão do tema leva à elaboração de propostas

A cada ano, os professores, vereadores e/ou servidores das câmaras municipais que atuam como coordenadores do projeto estudam e discutem o tema com os alunos. Nas oficinas, geralmente são convidados especialistas no tema da edição para falarem aos estudantes do ensino médio.

O projeto é estruturado em etapas municipais, regionais e a etapa estadual, realizada em Belo Horizonte, quando ocorre a conclusão dos trabalhos. Ao longo de todo o ano, a temática é trabalhada em diversos tipos de atividades e dinâmicas. Nesse trabalho, os coordenadores do projeto buscam estimular e acompanhar o crescimento dos jovens, em termos de consciência sobre a política em discussão e sobre o protagonismo que eles mesmos podem exercer.

A meta final é a elaboração de propostas sobre a política pública em discussão. Essas propostas vão sendo aprimoradas e votadas em cada etapa, até a fase final, quando passam a integrar um documento que é encaminhado à Comissão de Participação Popular da ALMG. Ali as sugestões são analisadas e podem originar vários desdobramentos concretos para a sociedade.

Todas as etapas do projeto ficam registradas na página do PJ Minas no Portal da Assembleia Legislativa e nas redes sociais do PJ Minas e dos municípios.