Câmara celebra o mês de reconhecimento da mulher

CARATINGA – No mês dedicado ao reconhecimento da mulher, a Câmara de Caratinga destaca a importância da presença feminina na política local. “A cidade tem a honra de contar com três vereadoras eleitas, que, com coragem, determinação e uma visão transformadora, tornaram-se exemplos de liderança e inspiração para outras mulheres que buscam desempenhar um papel ativo nas decisões políticas locais. Elas demonstram que a participação feminina no legislativo é essencial para a construção de políticas públicas que atendam às necessidades de toda a população”, destaca o presidente da câmara, Cleider Costa de Medeiros, o “Cleidinho”.

Cleidinho prestou sua homenagem, parabenizando todas as mulheres do município. “Sabemos que a cada dia elas estão mais presentes e participativas, seja no mercado de trabalho ou na política. Temos a honra de contar com três vereadoras na câmara, representando as mulheres da nossa cidade. Parabenizo todas as mulheres e desejo que Deus continue abençoando a todas”, disse o presidente.

As representantes femininas do município na câmara são as vereadoras Rosélia de Fátima Batista Gomes, a “Zelinha”, Neuza Maria de Freitas Paiva e Jéssica da Silveira e Silva Rodrigues.

A vereadora Neuza, que também é servidora efetiva do município de Caratinga, ressaltou que esse mês deve ser um momento para celebrar a força, coragem e determinação de todas as mulheres, que, com seu trabalho e dedicação, transformam o mundo ao seu redor. “Reafirmo meu compromisso como parlamentar de lutar por mais direitos, oportunidades e respeito para todas. Que possamos avançar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde cada mulher tenha voz e vez”, disse a “Neuza da oncologia”.

As vereadoras Zelinha e Jéssica, que juntas fazem parte da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara, também compartilharam suas mensagens para o povo caratinguense, em especial às mulheres.

Zelinha compartilhou o grande desafio de ser mulher e vereadora em Caratinga, mas afirmou que aceita com muito orgulho as suas responsabilidades. “A cada dia, busco lutar pelas necessidades da nossa população, especialmente pelas mulheres, que ainda enfrentam barreiras e desigualdades. Meu compromisso é com a justiça, com a igualdade e com a melhoria da vida de todos”.

Por fim, a vereadora Jéssica, em seu primeiro mandato, refletiu sobre a experiência de ser mulher e vereadora em Caratinga. “Em uma sociedade ainda marcada por desigualdades de gênero, ocupar um cargo de liderança política é uma conquista significativa. Contudo, o caminho não é fácil, frequentemente enfrentamos preconceitos, desvalorização e a constante necessidade de provar nossa competência. No entanto, a política oferece uma plataforma poderosa para defender os direitos das mulheres, lutar pela igualdade e por um ambiente mais justo para todos”.

Os desafios enfrentados pelas mulheres, como violência doméstica, desigualdade salarial e a falta de representatividade em cargos de decisão, exigem uma luta constante e perseverante. No entanto, como destacou a vereadora Jéssica da Silveira, vejo grandes oportunidades para promover mudanças significativas. “Como vereadora, posso atuar na implementação de políticas públicas mais inclusivas e defender projetos que fortaleçam o empoderamento feminino, a educação de meninas e mulheres, e a criação de um ambiente mais seguro e igualitário para todas”, afirmou Jéssica, ressaltando o compromisso em buscar um futuro mais justo e igualitário para as mulheres.

Neste mês dedicado ao reconhecimento da Mulher, a câmara reafirma seu compromisso com a luta pela igualdade de direitos e oportunidades para todas as mulheres. “Parabenizamos todas as mulheres por suas conquistas e reafirmamos nosso empenho no avanço de políticas públicas que promovam a igualdade, a autonomia feminina e a construção de um futuro mais justo e inclusivo para todas”, finalizou o presidente Cleidinho.