Câmara aprova projetos que tornam academias e salões de beleza serviços essenciais

CARATINGA – A Câmara de Caratinga realizou nesta segunda-feira (12) mais uma reunião online. Como o município se encontra na onda roxa do plano Minas Consciente, as reuniões presenciais foram suspensas. Mesmo de forma virtual dois projetos de lei importantes foram aprovados em primeira e segunda discussão pelos vereadores.

De autoria do vereador Emerson da Silva Matos, o projeto de lei 019, “dispõe sobre a inclusão das academias de musculação, ginástica, artes marciais e todo o tipo de esportes, como atividade essencial à saúde no município de Caratinga”, foi aprovado.

E a pedido dos vereadores Irmão Emerson e Juscimar Marcos Cimini, o “Careca”, também foi aprovado o projeto de lei 020, que “institui como atividade essencial aquelas prestadas por salões de beleza no município”.

O presidente da Casa, Cleon Coelho acompanhado pelos vereadores Mauro César do Nascimento e João Levindo de Faria, o “João Catita”, conduziu a pauta da reunião.

Os 17 vereadores apoiaram os projetos que serão encaminhados ao executivo. “Tivemos uma reunião muito interessante com a participação dos vereadores e aprovamos os projetos tornando essenciais as atividades das academias e esportes de maneira geral, e dos salões de beleza. Nós atendemos ao clamor popular e nos reunimos mesmo na onda roxa”, disse o presidente.

O vereador João Catita que tem grande representação política no distrito de Santa Luzia, aprova a liberação dos serviços. “Quando fiquei sabendo desse projeto achei muito interessante, porque na verdade precisa o pessoal precisa trabalhar. Imagine a gente ficar 30 a 60 dias sem cortar o cabelo, os salões precisam trabalhar. E academia é saúde, então assinei e os vereadores que tiveram a iniciativa estão de parabéns”, afirmou João Catita.

O presidente Cleon Coelho disse estar satisfeito com os resultados das reuniões virtuais. “A gente fica numa situação que tem que atender o decreto do governo do estado, mas também temos que atender as demandas aqui da Câmara, e nesse sentido já marquei uma outra reunião para o próximo dia 19, para dar andamentos aos nossos trabalhos”, concluiu o presidente.

Os projetos foram aprovados em primeira e segunda discussões e agora serão encaminhados ao executivo municipal.