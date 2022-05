Câmara aprova projeto para que aterro sanitário deixe de receber resíduos sólidos de outros municípios

CARATINGA- Foi aprovado durante reunião da Câmara de Vereadores desta segunda-feira (9), o projeto de lei da prefeitura que revoga a lei que autorizou o aterro sanitário de Caratinga a receber os resíduos sólidos de outros municípios.

Em 2018, os vereadores se reuniram em torno do projeto que autorizava o local a receber resíduos de outras localidades, no entanto, o município tem enfrentado problemas para dar continuidade à regionalização.

A Prefeitura justificou que a regionalização do aterro de Caratinga somente foi proposta e aprovada para propiciar o recebimento de recursos financeiros junto à Renova, entidade responsável pela mobilização para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, Mariana. No entanto, o executivo afirma que não recebeu “nenhum recurso financeiro” por parte da Fundação para manutenção e depreciação do aterro sanitário.

Além disso, o executivo considerou decisões contrárias de municípios da região quanto ao repasse de verbas oriundas da Renova ao aterro sanitário de Caratinga, dentre eles o município de Bom Jesus do Galho, que se opõem à depreciação e manutenção do equipamento público em referência. “Também há que se considerar a inexistência local de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e, principalmente, desentendimentos e descumprimento de condições de contraprestações regulamentares por parte de participantes da licitação compartilhada, referente à recepção de resíduos sólidos no aterro sanitário do município de Caratinga”, disse.

O prefeito Welington Moreira pediu a votação na Câmara em regime de urgência, para que a lei perdesse a eficácia e o aterro voltasse a receber somente resíduos de Caratinga, o que ocorreu na reunião de segunda.

Desde a regionalização, apenas Santa Rita de Minas, Vermelho Novo e Ubaporanga assinaram um termo de referência com o repasse de valor de R$ 75 por tonelada para o aterro sanitário de Caratinga. Com a aprovação, o prefeito ainda precisa sancionar a lei, para que seus efeitos passem a vigorar.