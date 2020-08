Câmara aprova adesão do município a consórcio do Samu Regional

CARATINGA- Em apenas uma reunião, a Câmara Municipal de Caratinga recebeu para registro e tramitação, realizou a discussão e aprovou o Projeto de Lei n° 031, de autoria do executivo, que autoriza o a Prefeitura a aderir ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge) e dá outras providências. Participaram, a secretária de Saúde Jacqueline Marli e o superintendente regional de Saúde Ernany Duque.

A primeira etapa da reunião se deu com o registro e tramitação às 10h. Em seguida, o projeto foi colocado em primeira discussão e aprovado, às 14h. A 2ª discussão e redação final ocorreu às15h.

O SAMU

O Consurge foi criado em março de 2014, com objetivo de gerenciar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192 da região Macro Leste de Minas Gerais e envolve, atualmente, 51 municípios e 776.203 habitantes. O Samu Regional terá um complexo regulador em Governador Valadares e mais 14 bases descentralizadas distribuídas estrategicamente em toda a região, sendo uma delas em Caratinga.

Sobre o questionamento dos parlamentares em relação ao custo do SAMU para Caratinga a secretária Jacqueline destacou o valor de R$ 0,31 centavos por munícipe. “A outra contrapartida com relação a espaço físico para instalação da base, eu já adianto que será onde funciona o corpo de bombeiros. É claro que há situações que demandam assistência dos dois serviços”.

Jacqueline frisa que o SAMU normalmente tem três fases para implantação o que teria ocorrida caso o processo tivesse sido iniciado antes da pandemia. “Como nesse momento houve essa urgência e necessidade para efetivar na prática, nós antecipamos essas fases. A primeira fase, o município de Caratinga receberá uma ambulância que seria básica, ou seja, comum. E os profissionais para trabalharem seriam socorrista e técnico de enfermagem. Mas, considerando a antecipação, a ambulância que está vindo para o município já é totalmente equipada, uma unidade avançada. É praticamente uma UTI, como uma sala móvel de consultório, toda montada, com respirador, para atendimento mais grave. Mas, a equipe para assistir ainda é básica”.

Por isso, a secretária ainda disse que será disponibilizado, quando se fizer necessário, médico e enfermeiro, dependendo da demanda da solicitação para assistência.

APROVAÇÃO

Com o parecer da Comissão Legislativa Justiça e Redação Final composta pelos vereadores Diego de Oliveira (PSD), José Cordeiro (PSD) e Johny Claudy (PV); pela aprovação, o projeto seguiu para 1ª discussão, tendo sido aprovado. Após período de recesso, os vereadores retornaram ao plenário e aprovaram o projeto em 2ª discussão.

O vereador Johny, falou sobre a decisão da Comissão. “Quanto ao mérito do projeto entendemos que é de suma importância para a cidade de Caratinga e que tem que ser feito respeitando o jurídico da Casa. O que não foi feito em tempo hábil, estamos tendo que fazer em tempo recorde, mas, em vista da situação da cidade. Poderia ter sido feito antes, já que está tendo uma tratativa do SAMU há muito tempo já poderia ter sido feito tranquilamente. Mas, somos favoráveis ao projeto pelo benefício”.

Com a aprovação, o projeto segue para sanção do executivo, etapa necessária para efetivação do SAMU.