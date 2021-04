Câmara aguarda investigação da PC para analisar conduta de vereadores

SANTA BÁRBARA DO LESTE -A Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Leste aguarda conclusão de investigação da Polícia Civil para analisar a conduta dos vereadores Wilian Faria e Aelcio dos Ferreiras.

Altair do Silon (MDB), presidente da Câmara, destaca o posicionamento oficial do legislativo sobre o caso. “A posição da Câmara é uma só, firmeza e honestidade. Não apoiamos coisas erradas. Deixo claro que a Câmara não tem nada a ver com o que aconteceu lá, são dois vereadores que tomaram a decisão por eles mesmo, repudiamos esse tipo de coisa. Essa é a Casa do Povo, séria e não pode sair fazendo qualquer coisa. E tenho certeza que os meus colegas, os sete vereadores que não participaram disso, me apoiam nesse tom. E se tivermos que tomar alguma atitude, a Câmara não vai omitir, o que tiver de ser feito será feito”.

O assessor jurídico José Antônio explica que cabe, inicialmente, apuração dos fatos. “Averiguar se houve violação das normas sanitárias e as condutas que serão apuradas na forma da lei. A questão do juízo sobre a reprovação dos fatos que estão sendo apurados, caberá uma comissão especial a ser instaurada, ficando a critério da presidência amparada no regimento interno e normas suplementares. Dependemos de outros subsídios das autoridades, no desenrolar dos fatos”.

Sargento João Paulo (PP) enfatiza de que forma esse processo poderá ocorrer. “Vivemos em um estado democrático de direito, ou seja, todas as condutas que são praticadas e são tidas como irregulares ou ilícitas, antes da tomada de qualquer decisão, precisamos de um processo, uma investigação para que, ao final, diante de todas as provas reunidas possamos tomar uma decisão. Caso o nosso presidente, juntamente com a mesa diretora e os demais vereadores, entendam que houve uma conduta irregular praticada por qualquer membro desta casa, nosso dever é apurar os fatos através de uma comissão para então, ao final, diante de todas as provas emitirmos nosso parecer. E tenho certeza, convicção, de que essa Casa trabalha com seriedade e compromisso. O que tiver que ser feito a respeito desse caso será feito com máxima transparência, respeitando todos os direitos dos envolvidos e diante de tudo apurado daremos uma resposta oficial”.

“Entendo que estou certo”, afirma vereador Wilian

O vereador Willian Faria também conversou com o DIÁRIO e destaca que na tarde de domingo (25), por volta das 13h, foi chamado pelos familiares para comparecer ao cemitério municipal. “Quando cheguei eles estavam indignados, se sentindo muito humilhados. A família disse que foi orientada a fazer o sepultamento como covid-19. Fomos fazer uma vistoria dos documentos e laudos de médicos e em nenhum momento vimos escrito a morte especificamente como covid. Nesse momento, os familiares tomaram a decisão de abrir o caixão para ver seu avô, o pai, pela última vez. A partir daí abrimos, vimos que dentro do caixão não tinha o ritual que vemos nos velórios. Acionamos a Polícia Militar, que orientou a chamar a Vigilância Sanitária e foi feito isso. Eles estiveram no local, viram que teve um impasse, que estava errado e tomaram as providências cabíveis”.

Questionado sobre qual era seu objetivo, ao gravar o vídeo abrindo o caixão do paciente, o vereador deu a seguinte declaração: “É dar voz às pessoas dentro do mandato. É exercer a função do mandato do vereador, que é fiscalizar todos os atos que acontecem dentro do território do município, onde fui eleito pelo voto popular, tive o amparo judicial para exercer essa função, principalmente, esses atos que vêm humilhando as pessoas e deixando dúvida na cabeça delas”.

A reportagem ainda perguntou a Wilian se ele considera ter colocado a vida de pessoas em risco ao abrir um caixão lacrado pelas autoridades sanitárias. “Como uma instituição hospitalar coloca em dúvida um velório? Por que não colocou especificamente covid-19, para dar o conforto à família. Isso não pode acontecer, a morte por covid tem que ser tratada como covid, tem que informar a família. Não que violamos lei nenhuma não, sou favorável das leis”, disse.

A respeito de investigações do caso e uma possível violação da lei, Wilian voltou a dizer que exerceu sua função de fiscalizador do município. “Tenho toda liberdade de fiscalizar qualquer ato a pedido de familiares e cidadão. Entendo isso como vereador, agora, quem vai dizer isso é o judiciário, na apuração disso aí. Eu entendo que eu estou certo, fui eleito para isso. O Poder Judiciário que vai dar o parecer final”.

O vereador ainda frisa que recebe denúncias diariamente, de familiares de pacientes que não conseguem ter informações precisas sobre as internações se tratando do Coronavírus. “Famílias de pacientes que não foram diagnosticados com covid-19 e tiveram seus caixões lacrados, impedidos de ter um velório digno. Espero que agora tragam mais conforto para as famílias nesse momento terrível, deem mais explicações e informações detalhadas e não aconteça isso mais. Quando for covid, coloque especificamente covid no saco onde está o óbito, nos laudos emitidos pelo hospital e segue o protocolo. Aqui ficou uma dúvida, a Vigilância Sanitária esteve no local e detectou uma falha, pois todos os laudos arquivados no sistema do município, quando se trata desta causa está especificado insuficiência por causa motivo covid-19”.

O vereador Aelcio, que também aparece no vídeo, foi procurado pelo DIÁRIO, no entanto, não respondeu aos contatos telefônicos.