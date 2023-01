Calendário Cettatic

O calendário do primeiro semestre está quase todo pronto. A prioridade será às competições da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), valorizando as ações de nossa cidade, o Campeonato Mineiro de Futsal, e de forma inédita, a CETTATIC estará presente com três categorias, uma sendo sub 08, atletas nascidos nos anos de 2015.

Competições como Copa do Brasil de Futebol Base, Torneio Interestadual de Futsal em Ouro Preto, Copa Timóteo, entre outros, já estão no planejamento. Porém o apoio de parceiros é vital para o sucesso e participação com qualidade. Assim espera-se contar com o apoio dos empresários de toda região para dar suporte ao projeto. Entretanto, a diretoria não poderia deixar de agradecer aos patrocinadores que estiveram juntos no projeto em 2022 e que já renovaram os seus contratos para esta temporada:

Transcafe de Manhuaçu, Insert Seguros de São Paulo, Gertran Gerenciamento de Risco de Belo Horizonte, Centro Automotivo Tobogã e Quality Frute de Caratinga. Parabéns a vocês que apoiam e sabem a importância dessa parceria. A CETTATIC, aproveita para convidar ao empresariado para conhecer as diferentes propostas de publicidade e parceria. Assim, se tornando um parceiro e ajudando alavancar o esporte em nossa cidade e região, esporte salva vidas.

Competições importantes

Janeiro é mês de competições que chamamos de estratégicas, alguns atletas da CETTATIC estão representando de forma aleatória várias equipes do Vale do Aço, entre eles os alunos atletas Caio Sousa (Joc de Coronel Fabriciano), Léo (Beira Rio), Daniel, Miqueias, Celsinho, Neto entre outros o Jabaquara, atual campeão ipatinguense no sub 15. O coach Clayton Lopes acabou de retornar de São Paulo, onde esteve envolvido em várias competições.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com