CAIXINHA MÁGICA

Marilene Godinho lança mais um livro infantil e celebra sucesso do evento

CARATINGA – A escritora Marilene Godinho lançou, no último dia 9, mais um título voltado ao público infantil. Intitulado ‘Caixinha Mágica’, o livro foi apresentado em evento realizado na Escola Professor Jairo Grossi, em Caratinga, que reuniu crianças, educadores, amigos e convidados.

Muito prestigiada, a programação contou com apresentações artísticas e momentos de confraternização. Em mensagem de agradecimento, Marilene destacou a importância da ocasião e das pessoas que contribuíram para o sucesso da festa.

“Primeiramente, agradeço a Deus pela força e entusiasmo na realização de mais um trabalho, e a Nossa Senhora, que sempre me dá colo e amor de mãe em todos os momentos da minha vida”, afirmou.

A escritora também fez questão de enaltecer o apoio da diretora da escola, Eci, pelo acolhimento e pela oferta do espaço, alunos e apresentações culturais. “Foi um gesto de muito carinho”, disse.

Entre as participações que marcaram o lançamento, Marilene agradeceu a presença de Angélica, responsável pelas palavras de saudação, e a apresentação da coreógrafa Kelliúsquia e suas alunas, que, segundo a autora, “sempre brilham e merecem elogios por elevar a arte e aquecer Caratinga”.

Outro destaque do evento foi o coral infantil regido por Patrícia, que encantou o público com músicas e a alegria das crianças. “Foi um momento de puro encanto”, relatou Marilene.

Emocionada, a escritora estendeu seus agradecimentos aos amigos presentes, à imprensa local — com menções ao jornal A Semana, Eugênio Maria Gomes, Belkiss e Eduardo Fraga — e às crianças que já demonstraram carinho pela obra. “Muitos amigos me ligaram dizendo que gostaram do livro, e as crianças estão me mandando beijos e dizendo que entenderam a mensagem. Isso me faz muito feliz”, contou.

Por fim, Marilene ressaltou o propósito maior do livro: incentivar a leitura desde a infância. “Feliz em ter colocado mais um livro nas mãos das crianças, lembro o quanto desejo que o hábito da leitura aconteça, por ser tão importante para o desenvolvimento e para dias mais felizes.”