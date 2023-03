CAIANA – Polícia Militar apreende arma de fogo na zona rural

Nesta quarta-feira, 01, a equipe policial deslocou até ao Córrego Alto Maricá para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário em desfavor de um indivíduo que possuía arma de fogo irregular em sua residência.

No local foi feito contato com o morador e durante as buscas foi encontrada 01 carabina calibre 22, com cinco munições.

Diante dos fatos o autor e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia.