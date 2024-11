Caged: Caratinga teve saldo de apenas 12 empregos formais em outubro

CARATINGA – O Brasil gerou pouco mais de 132.700 empregos formais no mês de outubro, uma queda de cerca de 30% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado de 2024, o saldo é positivo em mais de 2,117 milhões de postos de trabalho, com crescimento em todas unidades da federação e grupos de atividades. Já Caratinga fechou outubro com saldo de apenas 12 empregos formais, tendo registrado 993 contratações e 981 demissões.

Os dados são do Novo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e foram divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, atribuiu a queda no ritmo de geração de empregos no mês passado à política de juros do Banco Central. Marinho acredita que mudanças na presidência do banco, com o fim do mandato de Roberto Campos Neto, e na composição do Copom, Comitê de Política Monetária, devem ajudar a melhorar o cenário.

No mês de outubro, três atividades econômicas registraram saldos positivos. O setor de Serviços gerou mais de 71 mil postos formais de trabalho, o Comércio mais de 44 mil e a Indústria quase 24 mil novos empregos.

Já a Construção Civil registrou diminuição de 767 postos formais de trabalho e a Agropecuária fechou 5.700 vagas.

Apenas três estados registraram saldo negativo na geração de empregos em outubro: Goiás, Mato Grosso e Bahia. Entre os estados com crescimento, São Paulo lidera, com a criação de mais de 47 mil postos de trabalho; Rio Grande do Sul, mais de 14 mil; e Rio de Janeiro, quase 11 mil.

As mulheres ocuparam a maioria das novas vagas geradas, quase 90 mil. O salário médio real de admissão em outubro foi de R$ 2.153,18, uma redução de 0,87% na comparação com setembro. Em relação a outubro do ano passado, houve ganho real de 1,15%.

Saldo de 12 empregos formais

De acordo com o Caged, em outubro de 2024, Caratinga teve saldo de 12 empregos formais, tendo anotado 993 admissões e 981 demissões. O setor que mais demitiu foi o de serviços, enquanto o comércio teve melhor desempenho.