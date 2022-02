Caged: Caratinga gerou 1.189 empregos formais em 2021

CARATINGA – O Brasil terminou o ano de 2021 com saldo positivo de 2.730.597 vagas de emprego com carteira de trabalho assinada. Ao longo do ano, foram registradas 20.699.802 admissões e 17.969.205 desligamentos. Os dados foram divulgados na última segunda-feira (31/1) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Já Caratinga gerou 1.189 empregos formais, sendo computadas 9.913 admissões e 8.724 demissões.