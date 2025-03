Cafés produzidos em Caratinga e região serão destaque no Vale do Rio Doce

DA REDAÇÃO– Quem gosta de café e quer conhecer todos os detalhes da produção, desde o plantio até a xícara, terá uma oportunidade única. O Sistema Faemg Senar marca presença na 2ª edição do Circuito do Café Abrasel em Governador Valadares, promovendo capacitação e valorizando o café produzido na região.

A programação será aberta no dia 31 de março com a palestra “Do Pé à Xícara”, ministrada pelo engenheiro agrônomo e supervisor técnico do Sistema Faemg Senar, Sebastião Brinate. O especialista abordará o potencial da cafeicultura no Vale do Rio Doce, destacando os avanços na produção e as oportunidades para os produtores locais.

“Vamos falar sobre toda a cadeia produtiva do café e mostrar como essa cultura evoluiu na nossa região. O Vale do Rio Doce tem um grande potencial para a cafeicultura e quero destacar onde já chegamos e até onde podemos avançar. Será um bate-papo enriquecedor tanto para quem já trabalha com café quanto para quem simplesmente aprecia um bom cafezinho”, explica Brinate.

Já no dia 5 de abril, as oficinas de barista serão conduzidas pelo instrutor do Sistema Faemg Senar, Pedro de Lima, na Cozinha da FIEMG. Com mais de uma década de experiência, ele ensinará aos participantes a importância da extração correta do café e como essa etapa pode influenciar no sabor da bebida.

“O barista é a ponta final da cadeia produtiva do café, e a extração bem feita faz toda a diferença. Vamos apresentar essa etapa e mostrar como ela impacta diretamente na qualidade do café servido ao consumidor”, afirma Pedro.

Além das palestras e oficinas, produtores assistidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG Café + Forte) do Sistema Faemg Senar estarão presentes, apresentando suas marcas e evidenciando a qualidade dos grãos cultivados na região de Caratinga e municípios vizinhos.

O Circuito do Café Abrasel acontece de 1º a 15 de abril, reunindo 23 estabelecimentos que oferecerão combos promocionais por R$ 29,90, harmonizando cafés especiais com acompanhamentos exclusivos. “O Circuito do Café fortalece o setor e movimenta a economia, proporcionando uma experiência diferenciada para os consumidores e destacando a qualidade dos cafés da região”, afirma o presidente da Abrasel Regional Vale do Rio Doce, Fred Paixão.