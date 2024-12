Cafés premiados em Caratinga

CARATINGA- A Emater-MG e a Prefeitura de Caratinga premiaram os cafeicultores que conquistaram os primeiros lugares no 2º Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés no evento de encerramento ocorrido na praça Cesário Alvim. Sete produtores e produtoras ganharam troféus e premiações diversas em meio ao total de 30 amostras analisadas na competição.

O primeiro lugar na categoria natural foi para o produtor Marcelo Henrique Gonçalves de Freitas, do Córrego Rio Claro, distrito de Santa Luzia. O segundo colocado foi Sérgio Moreira Silva, morador do Córrego dos Macacos, distrito de Santa Efigênia. Em terceiro, Robson Batista Miranda, de Quatro Encruzilhadas. O quarto lugar foi para a produtora Maria Lúcia Castro Facão, do Córrego Rio Preto, distrito de Santa Luzia. Na quinta colocação, Marly Maria de Oliveira Campos, do Córrego do Lage, também de Santa Luzia.

Na categoria cereja descascado, Paulo César Fernandes, do Córrego do Lage, Santa Luzia, conquistou o primeiro lugar. A produtora Rita Viana, do distrito Dom Modesto, ficou em segundo lugar.

O evento também entregou certificados do programa Certifica Minas do Governo do Estado àqueles que cumpriram requisitos ligados à qualidade dos produtos agropecuários e a sustentabilidade de seus sistemas de produção.

Conforme o extensionista agropecuário da Emater-MG Geraldo Régis Francisco, o concurso busca a valorização do trabalho desenvolvido pelos produtores de café. “Mesmo aqueles que não são premiados, mas que conquistam o Certifica Minas, podem se destacar com um café de alta qualidade no futuro e, também, serem referência em outras áreas deste processo complexo da cafeicultura, como no setor de tecnologia, por exemplo”, disse.

A Emater pretende promover o 3º Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés de Caratinga em 2025. As inscrições estão previstas para maio, buscando mobilizar um número maior de produtores.