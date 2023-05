Cafés de Caratinga e Manhuaçu no mercado internacional

DA REDAÇÃO- Se tratando da balança comercial, o DIÁRIO traz um panorama dos números registrados em Caratinga e Manhuaçu. O volume é referente ao período de janeiro a abril de 2023 e traz dados de exportações e importações.

CARATINGA

Caratinga, nos quatro primeiros meses do ano, totalizou um valor corrente de negociações no comércio exterior de US$ 23,87 Milhões, sendo US$ 23,27 Milhões de exportações, e US$ 600 Mil em importações, gerando um superávit de US$ 22,66 Milhões.

O principal parceiro comercial de exportações foram os Estados Unidos. Na importação, destaque para a China.

Caratinga – MG: Exportações, Importações e Balança Comercial

Jan-Abr/2023

Exportações US$ Milhões

23,27

-48,8% Var. Jan-Abr

2023/2022

Importações US$ Milhões

0,6

2.383,5% Var. Jan-Abr

2023/2022

Corrente US$ Milhões

23,87

-47,5% Var. Jan-Abr

2023/2022

Saldo US$ Milhões

22,66

Superávit Jan-Abr

2023

EXPORTAÇÃO

IMPORTAÇÃO

MANHUAÇU

Nos quatro primeiros meses de 2023, em Manhuaçu, o valor corrente de negociações no comércio exterior foi de US$ 124,07 Milhões, sendo US$ 106,24 Milhões de exportações e US$ 17,83 Milhões em importações, gerando um superávit de US$ 88,41 Milhões.

Nas exportações, França, Alemanha e Estados Unidos são os principais parceiros comerciais. No caso das importações, Rússia e China representam uma grande parte.

Manhuaçu – MG: Exportações, Importações e Balança Comercial

Jan-Abr/2023

Exportações US$ Milhões

106,24

+2,3% Var. Jan-Abr

2023/2022

Importações US$ Milhões

17,83

+11,1% Var. Jan-Abr

2023/2022

Corrente US$ Milhões

124,07

+3,5% Var. Jan-Abr

2023/2022

Saldo US$ Milhões

88,41

Superávit Jan-Abr

2023

EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES