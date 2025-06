Café: vilão ou mocinho?

Nutricionista Mariana Ferreira esclarece os efeitos da bebida queridinha dos brasileiros

CARATINGA– Amado por uns, evitado por outros — o café é uma das bebidas mais consumidas do mundo e ocupa lugar cativo na rotina dos brasileiros, especialmente em Caratinga, onde é também símbolo da identidade cultural e econômica da região. Mas será que ele faz bem à saúde? Em entrevista ao DIÁRIO, a nutricionista Mariana Rodrigues Corrêa Ferreira desvenda os mitos e verdades sobre o consumo do café, explica como ele atua no organismo e dá orientações práticas sobre a quantidade ideal, seus benefícios, riscos do excesso e o impacto nos hábitos alimentares.

O café é presença certa na casa da maioria dos brasileiros. Do ponto de vista da nutrição, ele é vilão ou mocinho?

Quando consumido de forma moderada, o café pode ser um grande aliado em um estilo de vida saudável.

Por que o café tem essa fama de ‘acordar’ as pessoas? O que ele faz no nosso organismo?

No café temos a presença expressiva de uma substância chamada cafeína (1,3,7-trimetilxantina). Esse composto tem a capacidade de estimular nosso sistema nervoso central, aumentando o nosso estado de alerta. A cafeína consegue inibir temporariamente uma molécula chamada adenosina, que é responsável pela nossa sensação de cansaço, consequentemente nos sentimos mais “despertos”.

Existe uma quantidade ideal de xícaras por dia para uma pessoa adulta? E para crianças ou idosos?

Sim! É importante estar atento à quantidade de cafeína consumida, em adultos e idosos essa quantidade não deve ultrapassar e 3 a 5 xícaras pequenas de café coado ao dia, o que corresponde à aproximadamente 150-300 mg de cafeína/dia.

Crianças devem consumir café com moderação e, preferencialmente após os 5 anos de idade.

Quais são os principais benefícios do café para a saúde quando consumido com moderação?

Além de melhorar a disposição e aumentar o foco e concentração o café possui quase 2000 substâncias que vão além da cafeína e que parecem contribuir para a prevenção de doenças crônicas como o diabetes e a obesidade, podendo também contribuir para o aumento da oxidação (queima) de gordura corporal.

É verdade que o café pode ajudar no desempenho físico ou nos estudos? Como isso funciona?

É verdade, como a cafeína não permite o acúmulo da adenosina que causa sensação de sonolência, após o consumo do café é observado uma aumento de foco contribuindo para os estudos.

O efeito da cafeína presente no café como um potente estimulante em atividade físicas já é amplamente conhecido e inclusive estudado há muitos anos.

Existe diferença nutricional entre o café coado, expresso e solúvel?

Sim! Cada forma de preparo do café extrai seus compostos de maneira levemente diferente, o que resulta não só em diferenças no sabor quanto na composição também.

O café expresso e solúvel costuma ter maior concentração da cafeína, enquanto o coado tem essa proporção reduzida.

Quais são os riscos de exagerar no café? Quais os sinais de que a pessoa passou da conta?

O excesso de café pode levar a um aumento da pressão arterial, taquicardia (batidas aceleradas do coração), insônia, piora em quadros de ansiedade, além de dores no estômago, refluxo e outros sintomas gastrointestinais.

O café pode afetar o sono? Até que horas é seguro tomar sem prejudicar o descanso?

Com toda certeza! O ideal é que o café seja consumido no máximo até as 15 – 16 horas da tarde, para que durante a noite a cafeína não esteja mais presente em nosso organismo, o que poderia atrapalhar o sono, principalmente de pessoas mais sensíveis.

Muita gente toma café com açúcar em excesso. Isso pode anular os benefícios do café?

O açúcar não interfere na ação dos compostos presentes no café, por outro lado, o elevado consumo de açúcar diário pode predispor ao sobrepeso, obesidade e diabetes. Portanto, a recomendação é consumir o açúcar com muita moderação.

Na sua opinião, por que o café vai muito além de uma bebida e se tornou um símbolo tão presente na vida dos brasileiros – especialmente aqui em Caratinga?

Por fazer parte da vocação agrícola da nossa região o café já está inserido em nossa cultura, faz parte do nosso cotidiano e já é praticamente parte da identidade do Caratinguense. Quando nos alimentamos não estamos apenas nutrindo o corpo, mas também construindo memórias que vem com os aromas e sabores dos pratos e bebidas que consumimos. O café conseguiu se estabelecer como um símbolo da cultura mineira e não seria diferente em nossa região.