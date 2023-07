Espetáculo inspirado no trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado é uma das atrações do Dança em Trânsito 2023

CORONEL FABRICIANO – Espetáculos que compõem a programação de um dos maiores festivais internacionais itinerantes de dança contemporânea, o Dança em Trânsito 2023, serão exibidos no próximo dia 24, às 19h30, no Teatro João Paulo II (Unileste) – ‘Café não é só uma xícara’ e ‘Você deveria ficar’.

Inspirado na obra fotográfica de Sebastião Machado, “Café não é só uma xícara’ faz alusão ao café, desde o seu plantio, colheita e moagem, até o “cheiro bom da bebida que se espalha pela casa quentinha da memória e desperta sensações similares em pessoas comuns. Muitos encontros são permeados pela presença do café, que é vício, intervalo, negócio, mimo, família. Os movimentos da dança, em comunhão com a obra de Sebastião Salgado, falam disso”, sublinha a coreógrafa e bailarina Flávia Tápias, que assina a direção artística do espetáculo com a mãe, Giselle Tápias, e assina a coreografia do

‘Café não é só uma xícara’ reúne no elenco bailarinos do Brasil, França e Angola.

‘Você deveria ficar’, de Christian Moyano (Montevidéu – Uruguai), retrata o lugar onde as pessoas vivem, se encontram, se abraçam e se despedem. A obra propõe aproximar a arte e a vida rompendo apresentando os espaços presentes como tesouros.

Outro espetáculo integra a programação do dia 24, uma coreografia elaborada pela bailarina, coreógrafa e educadora, Clara da Costa (RJ) juntamente com os participantes do workshop ministrado por ela no Thaylon Vieira Estúdio de Dança.

DEMOCRATIZAÇÃO

Realizado e produzido pelo Espaço Tápias, com direção artística e curadoria de Giselle Tápias e Flávia Tápias, o Dança em Trânsito objetiva promover, valorizar e democratizar o acesso à dança, por meio de capacitação, espetáculos, reflexões, intercâmbio entre artistas e companhias nacionais e internacionais. A itinerância do festival é outra característica que reforça o propósito do Dança em Trânsito, que percorre desde as grandes cidades até regiões interioranas do Brasil, levando atividades artísticas gratuitas a teatros e a espaços alternativos.

Criado em 2002, o festival é parte do projeto Ciudades Que Danzan, que reúne 41 cidades em diversas partes do mundo com o intuito de difundir e fortalecer a dança contemporânea.

CIRCULAÇÃO

Em 21 anos, o Dança em Trânsito já realizou mais de 650 apresentações de dança contemporânea, envolvendo 103 companhias nacionais e 59 internacionais, de 18 países, passando por 26 cidades no Brasil e no exterior, contemplando um público de mais de 48 mil pessoas. A etapa Desfronteiras em 2020, 100% online, envolveu 739 participantes de 68 cidades e 18 países, com um total, entre transmissões e redes sociais, de mais de 170 mil acessos.

A edição 2023 do Dança em Trânsito iniciou-se em fevereiro e se estende até outubro, passando por 5 regiões de 13 estados e 33 cidades brasileiras selecionadas para receber o Festival, além de cinco cidades da República Tcheca.

No Vale do Aço, onde o Dança em Trânsito é promovido pela terceira vez consecutiva, o evento é realizado e produzido pelo Espaço Tápias, com direção artística e curadoria de Giselle Tápias e Flávia Tápias. A produção e divulgação locais é da historiadora e produtora cultural, Valéria Mendes.

O Dança em Trânsito é apresentado e patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Engie Brasil e Brasilcap, via Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, união e reconstrução.

TÁPIAS

Fundado em 1994 por Giselle Tápias, coreógrafa de renome nacional e internacional, o Grupo Tápias, ao longo dos seus quase 30 anos, desenvolveu sólida base técnica a partir de incessante pesquisa de linguagem própria. Em 2009,

Flávia Tápias assumiu a direção da companhia, que conta até hoje a colaboração artística de Giselle Tápias. O grupo participa de diversos festivais e mostras nacionais e internacionais de dança. O Grupo Tápias tem em seu repertório mais de 30 criações coreográficas, das quais 11 continuam ativas, em turnê. No repertório da Cia, constam ainda videodanças e documentários sobre o seu processo criativo.

SERVIÇO

Ingressos para os espetáculos, com classificação livre, podem ser adquiridos gratuitamente pelo link Ingressos pelo sympla https://www.sympla.com.br/evento/danca-em-transito-2023/2052946?share_id=whatsapp

Os espetáculos acontecerão no dia 24/7 (segunda-feira), no Teatro João Paulo II – Campus Unileste – Av. Tancredo Neves, 3500, em Coronel Fabriciano.