SANTA BÁRBARA DO LESTE- A sétima edição do Café com o Agricultor de Santa Bárbara do Leste foi realizado com sucesso na última sexta-feira (29/11), no espaço Alphaville.

O tradicional evento reuniu centenas de pessoas, que tomaram um café regado a emoção e boa prosa. Os agricultores puderam mais uma vez ter acesso a informações de todo o trabalho que a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste tem feito para o desenvolvimento da cidade.

Jovens empreendedores foram homenageados, representados por Sabrina Damasceno, Morinayd e Guilherme Moreira, no momento “Filhos do Café”. Eles compartilharam um pouco de sua experiência com o café e outras atividades que exercem.

Neste ano de 2024 a programação do evento contou ainda com o concurso “Café do Povo”, em que os participantes puderam experimentar os cafés classificados para a segunda etapa da concurso estadual e escolheram o que mais agradou ao paladar. O café escolhido pelo povo foi da cafeicultora Silvânia de Sousa Valente Luiz.

Outra Grande novidade foi o leilão realizado de forma híbrida, com alguns participantes presentes e outros ligados de maneira virtual.

No VII Concurso Qualidades de Café de Santa Bárbara do Leste os premiados foram: 3º lugar – Robinho Vicente da Costa; 2º lugar: Daniel Carlos de Almeida e o grande campeão: Cleyton Zeferino Gomes.

O evento foi encerrado com muita música boa e almoço.