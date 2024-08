Cães e gatos representam 52,3% do número de habitantes de Santa Luzia

CARATINGA- Dados apontam que existem 14.416 cães e gatos no município de Caratinga. Desde quantitativo são 12.135 cães e 2.281 gatos.

De acordo com dados do Departamento de Epidemiologia e Estatística (Seção de Controle de Zoonose), o distrito de Santa Luzia contabiliza o maior número de cães e gatos, que somados são 1.317. A população da localidade é de 2.516 habitantes. Portanto, o número de cães representa 52,3% dos habitantes locais. Isso significa que metade da população tem pelo menos um animal.

O distrito com o maior número de cães é Dom Modesto com 624. A população da localidade é de 1.223 habitantes, ou seja, 51,02% dos habitantes locais.

Na sede de Caratinga foram contabilizados 4.975 cães e 997 gatos. A Unidade Móvel de Castração, conhecida como Castramóvel, em seu segundo ciclo de atividades, percorreu todos os distritos do município e atendeu a sede entre um distrito e outro, o que é fundamental no controle da reprodução animal na cidade.

Agora, a unidade atende a Campanha Agosto Felino, no Parque de Exposições, em Caratinga.