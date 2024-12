Cadáver localizado na zona rural de Santa Margarida

SANTA MARGARIDA – Neste domingo (12), a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao córrego da Matinha, zona rural de Santa Margarida, onde um corpo havia sido localizado ao lado de uma motocicleta.

No local, os militares confirmaram a situação, sendo identificada a vítima, de 22 anos. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local verificando que a vítima possuía lesões na cabeça e na face, que possivelmente podem ter ocorrido pela dinâmica do local e por possíveis vetores como moscas, formigas e outros animais, além de não haver sinais de disparos de arma de fogo no corpo, motivo pelo qual, segundo o perito, somente o médico legista poderá informar a real causa da morte da vítima, devido ao estado de decomposição, sendo registrado encontro de cadáver.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pelo serviço funerário para exames de necropsia. A motocicleta encontrada no local foi removida para o pátio credenciado do Detran.

A Polícia Militar segue buscando informações para levantar o que de fato aconteceu para auxiliar nas investigações da Polícia Civil, pois uma vez registrado o boletim de ocorrência as investigações seguirão a cargo da Polícia Civil. A população pode auxiliar através de denúncias pelo 190 ou disque denúncia unificado, 181.