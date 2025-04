Cadáver encontrado no rio Manhuaçu

MANHUAÇU — O corpo de Fábio de Jesus da Silva, de 44 anos, foi encontrado boiando no rio Manhuaçu na manhã desta quinta-feira (3). A localização do corpo ocorreu nos fundos da antiga Copareal, em Realeza, distrito de Manhuaçu.

De acordo com informações das autoridades, Fábio vivia com outras pessoas em situação de vulnerabilidade na estrutura abandonada da antiga Copareal. A principal suspeita é de que ele tenha caído no rio, que passa atrás do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a retirada do cadáver da água. A análise inicial da perícia não identificou marcas aparentes de violência. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e dos Bombeiros estiveram no local para os procedimentos necessários.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Manhuaçu pela funerária Em Vida. Exames mais detalhados serão realizados para determinar a causa da morte.

A Polícia Civil investiga o caso.