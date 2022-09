Na rede municipal, pais e/ou responsáveis devem preencher formulário online ou procurar a instituição de ensino

CARATINGA- A Prefeitura está realizando até o dia 23 de setembro o Cadastro Escolar para atendimento à demanda da Educação Infantil- Creche e Pré-Escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.

O cadastro está sendo feito de forma online, por meio de formulário disponibilizado na plataforma educ.caratinga.mg.gov.br.

As crianças que já se encontram na lista de espera de creche de seis meses a três anos, não necessitam realizar novo cadastramento. Já as crianças que completam quatro anos até dia 31 de março devem realizar novo cadastro mesmo já estando no Lista de Espera de Creche, pois estão mudando da faixa etária de Creche para Pré-Escola.

Os pais ou responsáveis que não conseguirem realizar o cadastro via internet deverão procurar a instituição de ensino mais próxima do endereço residencial (das 7h às 11h e das 13h às 17h).

Durante o preenchimento do formulário, os pais ou responsáveis deverão estar com os seguintes documentos em mãos, tais como certidão de nascimento da criança/aluno; CPF da criança/aluno; conta de luz atualizada (como comprovante de residência); laudo médico no caso da criança/aluno com deficiência ou necessidades educacionais especiais; cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); folha do Cadastro Único do Governo Federal; cartão bolsa família (se beneficiário do programa); cartão de vacina (capa com o nome da criança e página das vacinas) e documentos pessoais dos pais ou responsáveis (identidade e CPF).

O encaminhamento conforme disponibilidade de vaga por idade terá como prioridade o zoneamento escolar. Não havendo vaga na instituição mais próxima da residência do aluno, ele será direcionado até a terceira instituição de ensino mais próxima. O resultado do zoneamento escolar será divulgado a partir de 7 de outubro. A matrícula da Educação Infantil ocorrerá de 1° a 7 de dezembro, já da Educação Infantil está prevista para o período de 17 a 28 de outubro.