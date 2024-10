Cadastro Escolar 2025: prazo para inscrições na rede pública de ensino de Minas Gerais vai até 1/11

Interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do Sucem; renovação da matrícula para quem já estuda na rede estadual é automática

DA REDAÇÃO – Atenção, pais, responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos que desejam ingressar na rede pública de ensino de Minas Gerais no próximo ano ou aqueles que precisam mudar de escola: as inscrições para o Cadastro Escolar 2025 estão abertas e devem ser realizadas até o dia 1/11.

O processo é feito pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), neste site. Quem já estuda na rede estadual terá a matrícula renovada automaticamente, sem necessidade de inscrição.

Deve se inscrever o estudante que pretende ingressar ou retornar à rede pública de ensino ou que deseja mudar de escola em 2025. Também podem se cadastrar os alunos matriculados em 2024 em escolas públicas que não oferecerão o nível de ensino ou série subsequente no próximo ano.

O Cadastro Escolar também é voltado aos estudantes interessados em ingressar no Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), em cursos da Educação Profissional em escolas da rede pública, ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Vale lembrar que, para o ingresso na EJA, a idade mínima é de 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio.

“A garantia de uma vaga na rede pública de ensino é um direito fundamental, e o Cadastro Escolar é a porta de entrada para estudantes que querem fazer parte desse processo educacional”, afirma a superintendente de Organização Escolar e Informações Educacionais da SEE/MG, Simone Emerick.

Ela reforça a importância de que todos façam a inscrição dentro do prazo para garantir o acesso à escola mais próxima de sua residência e à modalidade de ensino mais adequada às suas necessidades. “Nosso objetivo é assegurar que nenhum estudante fique de fora”, destaca.

Para a inscrição no Sucem, é necessário informar dados como nome completo, data de nascimento, endereço, RG, CPF, e nome dos responsáveis. Aqueles que não têm acesso à internet podem se dirigir a uma escola estadual para realizar a inscrição presencialmente.

Cronograma

O resultado do Cadastro Escolar 2025 estará disponível a partir de 4/12 no site oficial. Já a confirmação da matrícula na rede estadual será feita presencialmente de 18/12 de 2024 a 10/1 de 2025 na escola designada. Se o estudante for encaminhado para uma escola municipal, a família deve seguir o calendário de matrícula do município. Todas as informações sobre a documentação exigida para a matrícula estão disponíveis na Resolução SEE nº 5058/2024.

Renovação de matrícula

A renovação de matrícula para alunos que já frequentam a rede estadual será automática, desde que a escola atual ofereça o nível de ensino a ser cursado em 2025. A renovação se dará, preferencialmente, no mesmo turno em que o estudante está matriculado. Caso o estudante queira mudar de escola, pode solicitar o cancelamento da renovação automática e participar do Cadastro Escolar.

EMTI e Educação Profissional

Estudantes interessados em ingressar no Ensino Médio em Tempo Integral também já podem se inscrever em uma das 786 escolas estaduais que oferecem essa modalidade. Dentre elas, 540 também oferecem 17 cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Uma novidade para 2025 é o programa Trilhas de Futuro nas Escolas que vai ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), em parceria com o Senai. Serão oferecidas 9.600 vagas em 153 escolas de tempo integral de 37 municípios para alunos que ingressarem no 1º ano do EMTI.

Além disso, aproximadamente 600 escolas estaduais oferecem 38 cursos de educação profissional, com vagas destinadas a estudantes matriculados no ensino médio parcial e egressos. Entre as opções estão cursos como administração, agronegócio, logística e informática.