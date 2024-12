Cachaça de Raul Soares vence concurso de qualidade

DA REDAÇÃO- A Cachaça Requinte do Emboque, de Raul Soares foi a grande campeã do 1º Concurso de Cachaças de Alambique e Aguardentes de Cana Mineiras, na categoria Cachaça de Alambique.

Foram distribuídos troféus para as três primeiras colocações em cada categoria. Os primeiros colocados foram Requinte do Emboque (categoria Cachaça de Alambique), Buraco de Curral (Cachaça de Alambique Armazenada), Me Leva – Carvalho Americano (Cachaça de Alambique Envelhecida), Estação da Cana (Cachaça de Alambique Envelhecida – Premium) e Divina Cana – Júpiter (Cachaça de Alambique Envelhecida – Extra Premium).

O resultado foi possível devido à dedicação dos produtores Sebastião de Morais Bartolomeu, que tem 20 anos de experiência na produção do destilado em Raul Soares; Geraldo Daniel de Assis Souza e Matheus Ciribele de Assis Campos, que são grandes entusiastas e atentos ao mercado da cachaça.

Unindo o apreço pela cachaça às capacitações e oportunidades oferecidas pelo Sistema FAEMG, o empreendimento tem se destacado com sucesso. Sebastião, mais conhecido como Bartolo, cuida de perto da produção desde o plantio da cana ao produto final, já tendo feito diversos cursos do Senar para aprimorar as técnicas.

De acordo com informações do sistema Faemg/Senar, registrada desde 2020, a marca busca melhorias na qualidade e novos mercados, mantendo as raízes firmes na sua origem. “Prova disso é o nome: uma referência a cachoeira e a represa do Emboque, pontos conhecidos da população e de quem visita a cidade de Raul Soares, onde a bebida é feita”.

As 217 amostras inscritas (todas bebidas devidamente registrados junto ao Ministério de Agricultura) no 1º Concurso de Avaliação da Qualidade das Cachaças de Alambique e Aguardentes de Cana Mineiras foram avaliadas por 24 jurados, com notório saber na área de cachaça.

Qualidade das Cachaças de Alambique e Aguardentes de Cana Mineiras é uma iniciativa do Governo de Minas, por meio da Emater-MG, com apoio técnico do IMA e da Epamig; e o patrocínio da Fundação Doimo e o Mercado de Origem, o Banco do Brasil, Cresol, Sicoob, Banco do Nordeste, Governo Federal e Garrafaria Serra Negra.