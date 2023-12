Cabeleireira de 27 anos morre afogada após escorregar de pedra e cair no Rio São Francisco, no norte da BA

Acidente aconteceu na cidade de Curaçá. Vítima foi resgatada e reanimada por pessoas que estavam no local, mas não resistiu. Uma cabeleireira de 27 anos morreu após se afogar no Rio São Francisco, na cidade de Curaçá, no norte da Bahia. Segundo informações de testemunhas, a vítima escorregou de uma pedra e caiu na água. O acidente aconteceu durante o final de semana e a vítima foi identificada como Joselane Ribeiro de Oliveira. Ela nasceu em Curaçá, mas atualmente morava em Petrolina, cidade de Pernambusco que fica a 98,8 km.

De acordo com a Polícia Militar, os próprios barqueiros de Curaçá tentaram resgatar Joselane. Após o corpo dela ter sido retirado da água, uma técnica de enfermagem que estava no local fez os procedimentos de primeiros socorros e tentou reanimá-la, mas não conseguiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgçencia (Samu) também foi acionado, mas ao chegar no local, Joselane já estava sem vida.

O corpo da cabeleireira foi levado para o Instituto Médico Legal de Juazeiro, cidade que também fica no norte da Bahia.

Fonte: G1