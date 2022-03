Cabeça de estátua do Menino Maluquinho é retirada para restauração

CARATINGA- Após duas horas de trabalhos que exigiram paciência e cuidado, foi realizada a retirada da cabeça da estátua do Menino Maluquinho, que passará por restauração. Uma equipe de Belo Horizonte está realizando os reparos, após ter sido constatado o risco de queda da cabeça do monumento em setembro do ano passado, devido à infiltração. A peça foi retirada na tarde desta terça-feira (22) com auxílio de um caminhão munck.

Flávio Rodrigues, que é um dos restauradores, explica o motivo da retirada da cabeça, para que os trabalhos possam ser realizados no solo. Durante a retirada, o material estava bastante deteriorado e a área da panela ficou bastante danificada. “Por se tratar da parte principal do personagem, que fica no alto, precisamos trabalhar com mais cuidado, detalhes. Era necessário mesmo trabalhar com ela em baixo. Estávamos ainda com expectativa de saber dos problemas que ela tinha, por se tratar de uma peça feita com diversos retalhos de isopor colados, isso pode ter ajudado a acontecer isso. Bom seria trabalhar com o bloco maciço. Mas, o detalhe é que o tempo fez com que isso umedecesse por dentro e ocorresse esse transtorno. Agora é muito trabalho pela frente”.

A estátua possui 10 metros de altura contando com a base. A escultura é feita a partir de isopor, coberta com fibra de vidro e com massa plástica enrijecedora. Por dentro da estátua, existem duas colunas que pegam numa fundação da parte do pedestal até o ombro do Menino Maluquinho. Dali para cima outra coluna de concreto, que vai até o final da panela.

O interior da cabeça da estátua foi bastante danificado com as infiltrações bastante material começou a ser retirado, dentre pedaços de isopor e jornais. “Está todo podre, terá que ser todo substituído, não dá para aproveitar nada deste material. Vamos ter que tomar as providências para recuperar o trabalho. Vamos dividir a equipe, para acelerar o trabalho, sabendo que é muito mais do que imaginávamos, mas, vai dar tudo certo, vai ficar muito bonito”.

A estátua passará por reforma completa, incluindo uma nova pintura. Os restauradores com auxílio de ajudantes foram contratados pela Prefeitura de Caratinga pra realizar os serviços.