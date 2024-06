Buteco é Coisa Nossa tem nova data: 20 de julho

CARATINGA- O Buteco é Coisa Nossa, festival gastronômico promovido pela Prefeitura de Caratinga, começará em uma nova data: 20 de julho. A mudança foi realizada a pedido dos proprietários dos bares participantes.

O evento prevê a participação de 14 estabelecimentos e se estenderá até o dia 21 de setembro. A cada sábado, um dos bares participantes estará na Praça da Estação, oferecendo música ao vivo e pratos que representam o melhor da comida de boteco de Caratinga. Além disso, a praça contará com brinquedos para garantir a diversão das crianças.

Os pratos c deverão ser ofertados no valor de até R$ 40 e as bebidas fornecidas pelos participantes, serão tabeladas no mesmo valor no caso da cerveja latão, latinha, água mineral, chope e refrigerante, respeitando a variação de preço das marcas, sendo obrigatório ofertar no mínimo duas marcas diferentes de cerveja. Outros tipos de bebida, ficarão livres para a precificação.

O encerramento do evento “Buteco é Coisa Nossa 2024” acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Parque de Exposições João da Costa Mafra. Durante esses dias, serão realizados diversos shows, e a premiação dos três botecos mais bem avaliados pelos jurados ocorrerá no dia 29 de setembro. Serão avaliados prato (apresentação); sabor atendimento; higiene e temperatura da bebida.