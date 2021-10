Busca ativa por alunos que estão fora da escola

Ministério Público, Secretaria de Educação e Superintendência Regional de Ensino montam estratégia para combate à infrequência e a evasão escolar

CARATINGA- Ministério Público, Secretaria de Educação, Superintendência Regional de Ensino e outros parceiros se unem em uma busca ativa de combate à infrequência e a evasão escolar. Para isso, uma reunião foi realizada na manhã desta quinta-feira (7), no auditório do Centro Universitário de Caratinga.

A intenção é localizar crianças, adolescentes e jovens que estão em idade escolar e, por algum motivo, estejam afastados da escola, uma vez que o retorno das aulas presenciais já está autorizado no município de Caratinga.

Landislene Gomes, a Landinha, diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino. destaca que o retorno das aulas presenciais está acontecendo, de forma gradativa, desde o dia 14 de junho. Agora, nenhum dos 24 municípios da jurisdição possui decreto impeditivo para as aulas. “Todas as nossas escolas já estão abertas para receber os alunos de forma presencial. E, a partir de uma chamada da promotoria para os secretários municipais de Educação e a Superintendência Regional de Ensino, decidimos fazer essa reunião convidando outros parceiros para nos ajudar nesse retorno dos alunos para a escola. Contamos aqui com a saúde, assistência social, o Conselho Tutelar e os secretários de Educação. Todos unidos nessa busca ativa daqueles alunos que ainda não retornaram”.

Diversos fatores e situações envolvem alunos que estão afastados da escola, como cita Landinha. “Temos alunos que fizeram a matrícula, mas, nunca foram à escola ou sequer fizeram as atividades de forma online. Temos alunos que começaram a estudar e depois desistiram e que ainda estão fora da escola em todos os sentidos. São jovens que poderiam estar estudando na EJA, fazendo cursos técnicos, oferecemos várias oportunidades, mas, ainda temos muitos jovens, adolescentes e crianças fora da escolar. Nos incomoda ver na rua crianças nos sinais vendendo bala, andando pela rua sem nenhuma segurança, enquanto a escola está aberta, pronta e segura para recebê-los”.

A evasão escolar já é uma realidade enfrentada pelas escolas, no entanto, se intensificou com a pandemia de covid-19. “Antes já tínhamos estratégias para trazer esses alunos para a escola. Mas, com as escolas fechadas há quase um ano e meio, isso ficou ainda pior, não se tinha o controle desse aluno no presencial. Agora, observamos que alguns alunos ainda não retornaram e por esse motivo estamos criando essa estratégia para que nossos alunos retornem 100%”.

A estratégia montada pelo município se inicia pela própria instituição de ensino. Outro caminho é contar com apoio de parceiros que possam identificar essas famílias. “É o diretor, o especialista, o professor, que precisa sentir falta dessa criança. Nós entramos em contato com a família, não tendo resposta entramos em contato com o Conselho Tutelar e não tendo êxito, encaminhamos para a Promotoria da Vara da Infância e Juventude. E naquele momento que a saúde está com seus agentes, visitando as famílias em casa, que pergunte se o aluno está na escola. Nos ajude nessa ação, que eles também se incomodem se ver uma criança em casa no horário de aula. Quando a assistência social for fazer algum atendimento ajude nessa busca, pergunte pela criança. E o Conselho Tutelar que já é nosso parceiro nessas ações”.

Com o retorno das aulas presenciais, Landinha acrescenta que tem sido realizado um diagnóstico de aprendizagem junto aos estudantes. “Temos criado diversas estratégias para recuperar esses alunos, atendimento individualizado, avaliações diagnósticas para ver qual é a situação do aluno no desenvolvimento da aprendizagem para atender este aluno e tentar recuperar esse período que ele ficou fora da escola. Aula presencial é diferenciada, nada substitui a voz do professor na sala de aula. Isso é de extrema importância, nenhum computador ou celular substitui a presença do professor. Esse retorno está sendo muito importante e gratificante aqueles pais que estão autorizando o retorno dos seus filhos trabalhando no sistema híbrido, semana em casa, semana na escola”.

SEGURANÇA

A secretária de Educação Elaine Teixeira explica que o Busca Ativa Escolar é uma plataforma gratuita para ajudar os municípios a combater a exclusão escolar, idealizada pela Unicef, da qual Caratinga fez adesão. “Para resgatar nossos alunos que por algum fator estão distanciados da escola. Caratinga hoje já se encontra com 100% autorizadas nossas instituições, tanto creches quanto escolas e, graças a Deus, até o momento, respeitando todos os protocolos de segurança só sucesso, não tivemos nenhum caso de covid. E graças a Deus, a cada dia que passa, os pais se sentem mais seguros e o retorno está sendo a cada dia mais bem aceito pelas famílias”.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves reforça a segurança nas instituições de ensino, a partir dos protocolos que estão sendo realizados e os índices de enfrentamento da covid-19 no município. “Desde que autorizamos a volta das aulas começamos a analisar os dados epidemiológicos do município, as taxas de transmissão e contaminação, internação. E, ao longo do tempo, cada vez mais foram reduzindo o número de casos na nossa cidade. Isso também é por causa da vacinação, temos uma boa parte da população já imunizada com a primeira e a segunda dose e que conseguiu também conviver com esse momento que estamos passando. As escolas voltaram 100%, não houve surto relacionado dentro das salas de aula e das escolas. Hoje podemos considerar que as escolas são um dos lugares mais seguros para as nossas crianças, pois, todos os professores, diretores e trabalhadores da Educação têm se esforçado para dar certo”.

Erick acrescenta de que forma as instituições de ensino devem proceder, caso haja algum caso de surto pelo Novo Coronavírus em ambiente escolar. “Com a participação de todos, juntos com pais de alunos, conseguimos voltar com sucesso e, até o momento, não foi interrompida nenhuma sala de aula ou escola. Interessante falar que caso haja surto em determinada sala de aula, só é suspensa aquela sala de aula. Se é na escola toda, é suspensa aquela escola. A Educação, daqui para frente, não vai parar como um todo, esperamos que com a colaboração de todos consigamos ainda mais avançar nas medidas de flexibilização nas ações dentro das escolas”.

A Saúde também será um parceiro importante nessa busca pelos estudantes. “Esses alunos estão nos nossos territórios dos PSFs, por isso, é importante essa integração saúde, educação e assistência social. Com certeza aquela criança que não está indo na escola tem outros problemas também e nós vamos poder verificar de perto. Conhecemos muitas famílias e poderemos direcionar aquelas que não estão levando seus filhos, saber o porquê e dar o suporte”.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Flávia Alcântara, promotora da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Caratinga, enfatiza a importância do encontro na construção de estratégias. “Muitos alunos estão desmotivados por conta dessas aulas remotas, esse contato não presencial com a instituição de ensino. Então, agora, nesse período de retorno das atividades presenciais, para as salas de aulas, temos que construir essas estratégias de forma conjunta. A busca ativa é uma ferramenta para irmos atrás de todos os alunos que, por motivos internos ou externos à estrutura da escola, estejam afastados, longe dos bancos escolares. É um fluxo para buscar todos esses alunos e sem dúvida nenhuma contribuir também para a qualidade da educação, para a alfabetização na idade certa”.

A promotora ainda cita que o retorno das aulas tem sido acompanhado pelo Ministério Público. “Fizemos reuniões esse ano para sensibilizar os municípios a respeito da necessidade de construir um plano de retorno, pensar num protocolo sanitário e nesse período, após essas reuniões, o Ministério Público acompanhou cada decreto municipal que autorizou o retorno das aulas. Agora, os 11 municípios da comarca já estão com plano definido com retorno das atividades presenciais”.

As escolas já têm a obrigatoriedade de notificar os casos de evasão escolar, mas, o foco é buscar a raiz da evasão escolar. “Mas, temos que ir além dessa mera notificação, o município de Caratinga construiu um plano no sentido de que temos que tentar descobrir as causas dessa evasão e, a partir daí, buscar esse aluno. Não vamos mais só notificar, vamos procurar combater as causas para esse aluno voltar para dentro da sala. Cada aluno conta, temos que buscar que 100% dos alunos em idade escolar estejam dentro da sala de aula”.