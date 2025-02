Bugre é ouro em alfabetização

DA REDAÇÃO- A Prefeitura de Bugre recebeu o Selo Ouro da Educação. O prefeito Marcelio Costa esteve em Brasília na cerimônia de entrega que ocorreu na segunda-feira, 10 de fevereiro, em Brasília (DF).

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização (Selo Alfabetização) foi entregue para 2.592 municípios, certificados com Selo Ouro, e para 26 estados, contemplados nas categorias ouro, prata e bronze. Instituído pelo Decreto Presidencial nº 12.191/2024, o selo foi lançado em setembro do ano passado e integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), iniciativa do Ministério da Educação (MEC).

O selo busca reconhecer os esforços e as iniciativas exitosos de gestão das secretarias de educação na formulação e implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças. “A conquista é resultado do trabalho dedicado da nossa Secretaria Municipal de Educação, sob a liderança da secretária Valéria, da diretora das escolas municipais Vivinha, e de todos os profissionais que, com amor e compromisso, fazem a educação de Bugre ser referência”, destaca o prefeito Marcelio.

Segundo Marcelio, o Selo Ouro simboliza o empenho e a excelência com que a educação é tratada em Bugre, garantindo um futuro melhor para crianças e jovens. “Expressamos nossa gratidão a todos os envolvidos, desde os educadores até os colaboradores que tornam possível essa jornada transformadora. Parabéns a todos que contribuíram para essa grande conquista! Juntos, continuamos a construir uma educação cada vez mais qualificada e inovadora para Bugre”.

Eixos CNCA – O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada está estruturado em cinco eixos estratégicos:

– Assistência técnica e financeira para formação de professores e gestores, assim como para assegurar materiais didáticos específicos de alfabetização a todas as crianças brasileiras.

– Apoio à infraestrutura para salas de alfabetização, com a instalação de Cantinhos de Leitura em cada sala de aula que atenda ao 1º ou 2º ano do ensino fundamental. Nesse eixo, o MEC já alcançou mais de 42 mil escolas brasileiras.

– Criação e manutenção da Renalfa, composta por 7,2 mil profissionais especialistas no tema, para apoiar cada município, regional de ensino e secretaria estadual de educação.

– Estruturação do Sistema Interfederativo de Avaliação da Alfabetização, integrando os sistemas estaduais de avaliação externa com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), a fim de garantir uma métrica nacional para monitorar a progressão da alfabetização em todo o país. Atualmente, 24 estados já estão integrados ao sistema.

– Reconhecimento e disseminação de boas práticas e de resultados, a fim de premiar e certificar sistemas de ensino, escolas e professores que se destacam na garantia do direito à alfabetização. Nesse último eixo, está o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.