BRILHO E GARRA

Equipe de Vôlei Feminino Adulto do América Futebol Clube apresenta resultados

DA REDAÇÃO- O América Futebol Clube tem muito a comemorar com o desempenho brilhante da sua equipe de vôlei feminino adulto. Em uma jornada marcada por dedicação, talento e muita garra, o time alcançou o vice-campeonato em sua segunda participação do 4ª Torneio da Amizade, realizado na cidade de Inhapim, consolidando sua posição como uma das potências esportivas em ascensão da região.

Durante o torneio que ocorreu nos dias 15 e 16 de março, a equipe enfrentou adversários fortes e superou desafios com uma performance que encheu de orgulho torcedores e familiares. Na partida final, realizada no dia 16 de março, o time demonstrou coragem e uma vontade incessante de vencer. Apesar do resultado o esforço coletivo não passou despercebido. “O que conseguimos aqui é fruto de muito trabalho das atletas, e toda persistência da comissão técnica, nosso vice-campeonato é uma vitória de espírito e mostra que estamos prontas para ir ainda mais longe.” declarou Helizângela Silva, capitã da equipe.

Além da conquista no 4º Torneio da Amizade, a equipe se destacou alcançando o primeiro lugar da XIII Copa Verão na cidade de Ponte Nova, realizada nos dias 18 a 19 de janeiro, com atletas se destacando como a líbero Thais Gomes – destaque do primeiro jogo, a capitã Helizângela Silva – destaque no segundo jogo, melhor saque do campeonato e MVP do campeonato, e a levantadora Natália Francine – destaque no jogo da final.

Com uma postura esportiva e espírito competitivo saudável, a Equipe de Vôlei Feminino Adulto do América Futebol Clube vem conquistando o respeito de seus adversários e a admiração da torcida. O desempenho das atletas também serve como inspiração para jovens talentos que sonham em seguir carreira no esporte.

Agora, o foco da equipe está em busca de mais uma conquista na Copa MVC que será realizada na cidade de Governados Valadares nos dias 17 a 20 de julho. Com o apoio do América Futebol Clube, de toda comissão técnica envolvida, o futuro promete ser tão brilhante quanto o desempenho apresentado nestes campeonatos.