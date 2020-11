Briga por dívida quase termina em morte

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Uma briga entre vizinhos pela dívida de um aspirador de pó, vendido há quase oito anos, quase terminou em tragédia no córrego do Bananal, zona rural de Santa Bárbara do Leste, no final da noite deste domingo (8).

Por volta das 23h30, vizinhos de Gesse Miranda Mendes, 35 anos, ouviram gritos e barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo. Assustada, uma testemunha gritou em direção à referida residência, indagando o que estaria acontecendo. Gesse em tom de desespero, disse que Geraldo Rodrigues Filho, 32 anos, vulgo “Lalado” que é familiar distante da vítima, teria arrombado a porta e entrado em sua casa, armado com um revólver.

Gesse contou que já estava em sua cama, quando Geraldo teria tentado lhe matar, desferindo um disparo na região das costas, e posteriormente durante luta corporal, mais dois disparos, sendo que um atingiu o antebraço e um dos pés da vítima.

Ao tentar impedir a ação de Geraldo, a vítima conseguiu jogar a arma ao chão e o autor fugiu sem a mesma. Gesse colocou a arma dentro de uma caixa d’água, que fica nos fundos do terreno da propriedade, e que serve para armazenar milho para os animais.

Ele foi encaminhado por familiares ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. O suspeito fugiu e não tinha sido localizado até o final dessa edição.

Uma testemunha contou à polícia que suspeito e vítima possuíam um desentendimento, que vinha de quase oito anos. Na época foi realizada uma venda de um aspirador de pó da vítima para Geraldo, sendo que Gesse espalhou conversas/boatos de que Geraldo não teria pagado o dinheiro que devia, que na época, era em torno de R$ 250,00.