Briga entre irmãos quase termina em morte

CARATINGA – Uma briga entre irmãos no município de Conceição de Ipanema, quase terminou em morte. O caso foi registrado na noite do último sábado (22).

A Polícia Militar compareceu ao Pronto Atendimento Municipal, onde deu entrada um indivíduo, 53 anos, apresentando ferimentos por faca, provocados por seu irmão, 48. Ele disse que o familiar lhe desferiu uma facada no braço após discutirem por motivos fúteis, empréstimo e devolução de colchões.

Já o irmão acusado de desferir o golpe, que também se encontrava no pronto atendimento, com ferimento na cabeça, alegou que desferiu a facada no parente após ser atingido por ele com uma machadada.

As armas utilizadas foram apreendidas. A vítima de 53 anos foi transferida para o hospital de Manhuaçu. Já o outro envolvido foi medicado, preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil, sendo autuado em flagrante.