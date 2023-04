Brasileiro preso com carne na mala tem prisão estendida e deverá comparecer ao Tribunal de Amsterdã em junho

O brasileiro Begoleã Mendes Fernandes, de 26 anos, suspeito de homicídio e preso em Lisboa com carne na mala, teve a prisão preventiva estendida por 90 dias. A decisão foi tomada na última terça-feira (28), conforme informações do Ministério Público dos Países Baixos, que tem escritório em Amsterdã, na Holanda.

Segundo a assessoria de imprensa do órgão, o período total da prisão não pode exceder 110 dias, sendo seis sob custódia policial, 14 em detenção e 90 em prisão preventiva. A expectativa é que os processos judiciais comecem dentro deste período.

Ainda conforme o Ministério Público, Begoleã, atualmente, não é suspeito de canibalismo. Ele é investigado pelo assassinato do também brasileiro Alan Lopes.

No final de junho, Begoleã será citado para comparecer ao Tribunal de Amsterdã em sessão pública.

