Brasileiro mantém ritual diário do café e volta a frequentar cafeterias, revela pesquisa

Estudo nacional aponta estabilidade no consumo, retomada da preferência por marcas e crescimento de máquinas de cápsula e espresso pós-pandemia

DA REDAÇÃO – O brasileiro continua cultivando uma relação afetiva e cotidiana com o café, um dos símbolos nacionais mais tradicionais. É o que revela a pesquisa “Evolução dos Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil”, realizada pelo Instituto Axxus em outubro de 2023 (N.E.: O resultado de 2024 ainda não foi divulgado). O levantamento, que acompanha a evolução do consumo desde 2019, entrevistou 4.200 pessoas de todas as regiões do país e apontou a permanência do café como parte indispensável da rotina nacional, além de tendências de comportamento pós-pandemia.

Entre os dados mais expressivos está a estabilidade no percentual de brasileiros que consomem café diariamente: 97% dos entrevistados afirmaram tomar a bebida ao acordar, número que se mantém estável desde 2019. A maioria bebe entre 3 e 5 xícaras por dia (46%), enquanto 29% ultrapassam seis xícaras diárias.

A pesquisa também apurou os horários preferidos para o consumo. Além da manhã, o café segue firme no pós-almoço (77%) e durante a tarde (62%). À noite, houve discreta queda: 34% disseram tomar café nesse período, contra 38% em 2021.

Motivos e rituais

As principais motivações para tomar café reforçam o caráter emocional da bebida. Melhorar o humor e a disposição foi citado por 61% dos participantes. Em segundo lugar, com 40%, o café aparece como um ritual de prazer e bem-estar. Curiosamente, após a pandemia, a função social do café voltou a ganhar força: 35% destacaram o consumo como oportunidade de interação, número que havia despencado para 3% em 2021.

Onde e como o brasileiro consome café

Em casa ou no trabalho, o brasileiro não abre mão da bebida. A pesquisa aponta o ambiente profissional como o principal local de consumo em 2023, posição que havia sido perdida em 2021 durante o período de isolamento social. Em casa, o café continua firme em segundo lugar.

Quanto à forma de preparo, o tradicional coador de pano lidera com 55%, mas máquinas de cápsulas (17%) e espresso de máquina (38%) mostram crescimento expressivo após 2021. Já a popular cafeteira elétrica, que havia ganhado espaço durante a pandemia, sofreu leve retração.

Sobre a forma de consumo, 2023 revelou um paladar diversificado: 55% dos brasileiros preferem café com leite e açúcar, 52% tomam puro com açúcar e 44% optam pelo puro com adoçante. Outras variações, como café gelado ou com ingredientes especiais, aparecem timidamente.

Café como escolha e mercado

Em relação à compra, o levantamento indica uma leve retomada da preferência por marcas, após a priorização por preços mais baixos em 2021. 43% dos consumidores escolhem a marca preferida com o menor preço, enquanto 16% ainda optam pela mais barata. Os supermercados concentram a maior parte das vendas (62,6%), seguidos por atacarejos (24,6%).

Um dado curioso é a influência do selo de qualidade da ABIC: 86% dos entrevistados acreditam que produtos com selo são melhores, crescimento em relação aos 81% de 2021.

Cafeterias em alta

O estudo também destaca a recuperação das cafeterias como ponto de encontro. Depois de uma queda brutal em 2021, quando apenas 9% frequentavam esses estabelecimentos, 51% voltaram a visitar cafeterias em 2023. Os principais atrativos são a interação social, a qualidade do café e o ambiente agradável e relaxante.

Consumo diário de café (2019-2023)

Consumo diário de café em número de xícaras por brasileiro.

Categoria 2019 2021 2023 Mais de 6 xícaras 29% 30% 29% Entre 3 e 5 xícaras 44% 45% 46% Até 2 xícaras 8% 10% 10% Até 1 xícara 11% 12% 11% Não consome 8% 3% 3%

Horários de consumo de café

Horário do dia em que os brasileiros mais consomem café.

Horário 2019 2021 2023 Ao acordar 97% 98% 97% Durante a manhã 88% 89% 88% Após o almoço 78% 79% 77% Durante a tarde 61% 64% 62% À noite 36% 38% 34%

Formas de preparo preferidas (2023)

Formas de preparo mais utilizadas pelos consumidores brasileiros.

Coador de pano: 55%

Espresso de máquina: 38%

Cafeteira elétrica: 32%

Máquina de cápsula: 17%

Cafeteira italiana: 9%

Outros: 9%

Frequência às cafeterias (2019-2023)

Percentual de consumidores que frequentam cafeterias no Brasil

Ano frequentam Não frequentam 2019 48% 52% 2021 9% 91% 2023 51% 49%

Critérios de escolha do café (2023)

Fatores que influenciam a escolha do café na hora da compra.