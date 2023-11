Brasileiro e amigo são encontrados mortos em quarto de cruzeiro nos EUA

Família faz campanha para trazer corpo de volta para o Brasil. Um brasileiro de 32 anos foi encontrado morto junto com um amigo no quarto de um cruzeiro nos Estados Unidos. A família do brasileiro realiza uma campanha na internet para arrecadar dinheiro e conseguir o translado do corpo ao Brasil. O mineiro Túlio Lacerda foi encontrado pela equipe de bordo na tarde do dia 30 de outubro no quarto com o amigo, Jason Aguire, em um cruzeiro no estado da Califórnia, após funcionários notarem a ausência de ambos na checagem para realização do desembarque do cruzeiro. O caso foi divulgado pelo jornal Diário de Teófilo Otoni. O navio havia saído da Califórnia, teve como destino o México e já havia retornado para os Estados Unidos. Os amigos passavam férias no cruzeiro. O retorno aconteceu no dia 30 de outubro, mas os corpos só foram encontrados durante a tarde. A família do brasileiro disse que só foi informada sobre o falecimento no dia 31. Paramédicos tentaram reanimar os dois homens quando eles foram encontrados, sem sucesso. Os corpos não apresentavam sinais de violência ou agressão, segundo o jornal. A causa da morte ainda é investigada pelas autoridades. Túlio vivia nos Estados Unidos desde 2015, segundo a família. Ele entrou para o Exército americano, onde serviu por três anos, e pediu dispensa no início de 2023. Ele possuía o Green Card, que permitia que ele morasse e trabalhasse nos EUA permanentemente. Abalada, a família do brasileiro faz uma campanha para arrecadar dinheiro e conseguir fazer o traslado do corpo para o Brasil, além de arcar com as despesas do funeral. A meta é conseguir 30 mil dólares, equivalente a R$ 146 mil.

Fonte: Terra