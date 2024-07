Brasil conquista medalha de bronze histórica na ginástica feminina por equipes

Medalha histórica para o Brasil! Na disputa por equipes da ginástica feminina, as ginastas brasileiras fizeram história ao conquistar a medalha do bronze, a primeira do país na modalidade nos Jogos de Paris 2024 e a primeira na categoria em todas as olimpíadas. A equipe foi formada pelas ginastas Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane dos Santos.

A conquista que marca a quarta medalha olímpica do Brasil nos Jogos foi emocionante. O Brasil se manteve entre a 5ª e 6ª colocação durante grande parte da disputa, deixando o melhor para o salto, último aparelho apresentado pela equipe brasileira. Neste aparelho, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade brilharam e garantiram a virada para o Brasil, que ultrapassou a Grã Bretanha e e “pescou” o a medalha de bronze na última apresentação. Confira como ficou a classificação e o pódio:

1º -Estados Unidos -171.296 – Ouro

2º – Itália -165.494 – Prata

3º – Brasil – 164.497 – Bronze

4º – Grã-Bretanha – 164.263

5º – Canadá -162.432

6º – China – 162.131

7º – Romênia – 159.497

8º – Japão – 159.463

O Brasil inda vai em busca de mais medalhas. Nos próximos dias, Rebeca Andrade volta para a disputa final no individual geral, salto, trave e solo. Flavia Saraiva disputa o individual geral e Julia Soares chegou a final da trave.

Fonte: IstoÉ