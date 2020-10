Brancos, nulos e abstenções somaram mais de 20 mil votos em 2016

CARATINGA- Nas eleições municipais de 2016, os votos brancos, nulos e abstenções somaram mais de 20 mil votos. Ao todo, o chamado “não voto”, que inclui os que não compareceram, além dos que optaram por votar em branco ou anular foi de 20.234.

Brancos e nulos

Dos 47.833 votos totalizados para prefeito, 2.276 pessoas votaram em branco, 4.338 anularam o seu voto e 2.708 votos foram anulados.

O voto nulo consiste em digitar uma sequência de números que não corresponde a nenhum candidato ou partido político regularmente registrado. Já a possibilidade do voto branco está presente na própria urna eletrônica. Basta apertar a tecla correspondente e confirmar o voto.

Em resumo, são votos considerados não válidos e, por isso, não são computados para nenhum candidato. Cabe ressaltar que apenas os votos válidos são contabilizados.

Em época de eleições, é comum se afirmar que se mais da metade dos eleitores votarem nulo ou branco as eleições são canceladas. A afirmação é falsa, pois, conforme dito, tais votos não são considerados votos válidos.

Já em relação aos votos anulados naquele pleito, tratam-se de candidato que foi para as urnas e teve, posteriormente, sua candidatura indeferida.

Município Votos nominais Votos em branco Votos nulos Votos anulados Votos totalizados CARATINGA 38.514 2.276 4.335 2.708 47.833

13.623 eleitores escolheram não votar

13.623 eleitores (22,17%) dos 61.456 eleitores aptos ao voto não comparecerem às urnas. 47.833 pessoas cumpriram o exercício do voto, o que representa 77,83%.

Dentre os eleitores faltosos são 6.414 homens (22,11%) e 7.175 mulheres (22,18%). Outros 34 não informaram o gênero.

Já em relação aos eleitores que votaram são 22.592 homens (77,89%) e 25.169 mulheres (77,82%). Ainda foram computadas 72 pessoas (67,92%), que não informaram o gênero no momento do registro eleitoral.

A abstenção, ou seja, o não-comparecimento do eleitor para votar, a exemplo do que se verifica com os votos nulos e brancos, não influencia o resultado do pleito. Mas existe uma importante diferença: ao optar por voto nulo ou branco, o cidadão cumpriu um dever, ao passo que na abstenção isso não ocorreu, o que gera débito com a Justiça Eleitoral, exceto para quem o voto é facultativo.

Comparecimento % comparecimento Abstenção % abstenção Eleitores aptos 47.833 77,83% 13.623 22,17% 61.456