BR-381 terá diversos pontos no ‘Pare e Siga’ até o próximo domingo (16); saiba onde

O trecho da BR-381 entre as cidades de Caeté e Governador Valadares terá mais de cinquenta pontos com restrições no trânsito até o próximo domingo (16 de fevereiro). Segundo a Concessionária de Rodovia Nova 381, que assumiu a administração da via, a interrupção do tráfego irá ocorrer para a limpeza e recuperação de calhas de drenagem, e do pavimento. A circulação dos veículos será no modelo Pare e Siga — quando o tráfego é direcionado para uma faixa, em sentidos alternados.

“A recomendação ao motorista é reduzir a velocidade, atentar-se à sinalização e aos comandos de homens-bandeiras e aos comandos de parada. Em caso de chuva, o cronograma de reparos poderá sofrer alterações”, informou a concessionária por meio de um comunicado.

Conforme o texto, serão 30 pontos de recuperação de calhas de drenagem, nos dois sentidos da pista, entre o km 153, em Governador Valadares, e o km 426, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. A programação prevê a recuperação de pavimento em sete pontos entre os km 412 e 417, em Nova União, no sentido Bom Jesus do Amparo – Caeté (Leste).

A Concessionária prevê ainda algumas obras para a recuperação do pavimento entre os km 222 e 229, em Belo Oriente, e entre os km 285 e 287, em Antônio Dias. Em ambos os pontos, as intervenções serão realizadas nos dois sentidos. “As frentes de trabalho também estarão mobilizadas para serviços de melhorias na sinalização de solo e de placas”, acrescentou.

A Concessionária de Rodovia Nova 381 assumiu a gestão da via no fim de janeiro deste ano. Conforme o acordo, feito junto ao Governo Federal, ela se tornou responsável por 303,4 km da rodovia, que passa por 21 cidades. O trecho tem início no km 450+540, em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262, e encerra no km 150, no entroncamento com a BR-116, em Governador Valadares.

Fonte: O Tempo