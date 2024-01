BR-262: Ônibus que levava pacientes para BH bate em carreta

Ônibus levava pacientes para tratamento médico a ser realizado em Belo Horizonte. Motorista e idoso foram socorridos e levados para o hospital

Um acidente entre ônibus e carreta deixou ao menos dez feridos no início da manhã desta terça-feira (30/1), na BR-262, em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus, que levava nove pacientes para tratamento médico a ser realizado em Belo Horizonte, bateu na traseira da carreta na altura do km 433. Com o impacto, a frente do ônibus foi destruída.

O motorista do veículo, de 45 anos, ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros. O condutor apresentava ferimentos leves e foi passado aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um passageiro do ônibus, de 60 anos, foi levado pela ambulância da concessionária da pista para atendimento médico em Nova Serrana com traumatismo craniano e em estado grave.

Os outros oito passageiros tiveram ferimentos leves, foram atendidos no local e conduzidas para atendimento médico.

O motorista da carreta, de 49 anos, não se feriu. Ele relatou que durante um aclive na rodovia, deslocava em baixa velocidade, quando sentiu o impacto.

A carreta transportava uma carga de 48 toneladas de milho com origem na cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia, e destino à cidade de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata.

O trânsito ficou interditado em meia pista sem retenção. A carreta teve sua carga preservada.

Equipe da concessionária da pista trabalha na liberação da pista, com remoção dos destroços.

Fonte: Estado de Minas