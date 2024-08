BR-251: acidente com van hospitalar deixa quatro mortos e dez feridos

Veículo transportava pacientes do município de Novorizonte, mas acidente ocorreu na altura de Francisco Sá; não há detalhes sobre a gravidade das vítimas

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas e outras quatro morreram, na manhã desta segunda-feira (19 de agosto), após uma van que transportava pacientes ser atingida em um acidente envolvendo outros dois caminhões, na BR-251, na serra de Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais.

O acidente ocorreu, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas primeiras horas da manhã e no km 480 da rodovia. O Corpo de Bombeiros se deslocou até o local para, inicialmente, atender às 14 vítimas, sendo constatado posteriormente que quatro delas estavam sem vida.

Parte dos feridos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os demais por ambulâncias dos bombeiros. Não há detalhes sobre para quais unidades de saúde os feridos foram encaminhados.

Van seria de cidade da região

Nas redes sociais, moradores da região afirmam que a van hospitalar era do município de Novorizonte, também no Norte do Estado. A reportagem tentou contato com a prefeitura da cidade de cerca de 4.500 habitantes, mas ninguém foi localizado.

Imagens que também circulam nas redes sociais mostram que um dos veículos transportava uma carga de côco-verde, que acabou saqueada pela população. Até as 9h, a PRF não tinha previsão de liberação da rodovia.

Fonte: O Tempo