BR-116: condutor é socorrido após ficar preso às ferragens em acidente entre carro e carreta

MURIAÉ – Um condutor foi socorrido após ficar preso às ferragens em um acidente entre um carro e uma carreta na BR-116 na noite desta terça-feira (31/10). O fato foi registrado na região do distrito de Bom Jesus da Cachoeira, em Muriaé.

Segundo informações iniciais, o carro seguia sentido a Laranjal quando em determinado momento, perdeu o controle da direção, rodando na pista e se chocando com a carreta que seguia na pista contrária sentido a Muriaé.

Com o impacto, o motorista do carro ficou preso as ferragens, sendo retirado pelo Corpo de Bombeiros, com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado ao Hospital São Paulo.

Equipes da EcoRioMinas também auxiliaram no resgate e sinalizaram a rodovia enquanto os primeiros atendimentos eram realizados.

Chovia muito no momento da colisão, o que pode ter contribuído para o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local para registro e controle do tráfego, que segue em meia pista, aguardando a retirada por parte de um guincho acionado.

Fonte: Rádio Muriaé – fotos: Antônio Evaristo