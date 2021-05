BR-116: Carreta tomba e interdita a pista nos dois sentidos, em Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – Uma carreta-tanque carregada com produto químico inflamável para fabricar sabão líquido tombou e interditou a pista nos dois sentidos na altura do Km 541 da BR-116, em Santa Rita de Minas. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (13).

A carreta era dirigida por um homem, de 46 anos, que foi socorrido pelos militares do 2° Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga. “Fomos acionados, via 193, e, segundo relatos de testemunhas no local, uma carreta vindo sentido Caratinga, ali próximo a Santa Rita de Minas, tombou e interditou toda a pista. No local, a vítima se encontrava fora da cabine. Ele mesmo conseguiu sair e se queixava de muita dor abdominal, mas, a princípio, sem escoriações e sinais de fratura”, disse sargento Da Silva, do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o trânsito. Um serviço de guincho foi acionado para tentar retirar o cavalinho da carreta e liberar uma parte da pista, que formou filas de aproximadamente seis quilômetros de engarrafamento.

A empresa responsável pela carga também foi acionada. “Foi levantado que essa carreta ao fazer uma curva para a direita, ela perdeu o controle, tombou, derrapou no asfalto”, disse o agente da PRF Vander.

Foi necessário o acionamento da Polícia Militar Ambiental para cuidar do destino do líquido inflamável que estava na pista.