Box de camelô é arrombado e mercadorias são furtadas

CARATINGA – A porta de aço do “box 19” foi arrombada no início da madrugada de quarta-feira (21). Um menor foi quem cometeu esse ato, tendo ainda furtado algumas mercadorias. A ocorrência foi registrada na rua Miguel de Castro, centro.

Por volta das 6h, durante patrulhamento preventivo no centro da cidade, uma equipe da Polícia Militar deparou com um menor de 17 anos, conhecido no meio policial, como sendo contumaz em furtos, em atitude suspeita.

Quando a equipe se aproximou para realizar a abordagem, o menor se assustou e saiu correndo. Ele foi acompanhado pela equipe, porém ele conseguiu evadir e pulou no rio Caratinga.

Antes de correr, o menor deixou para trás duas caixas de som e um total de oito relógios de pulso. Várias mercadorias, segundo o presidente dos camelôs, Adriano Cândido Viana, foram furtadas.

O presidente dos camelôs disse que não é a primeira vez que acontece um arrombamento e reclamou da falta de punição para menores. “Aqui a gente paga o vigia que trabalha à noite, mas fomos pegos de surpresa, a polícia ligou e disse que um box estava arrombado. A gente lamenta muito, porque lutamos com dificuldades já aconteceu umas quatro vezes aqui. Dizem que foi menor, acho que o menor hoje faz o que quer, porque não tem lei para ele, peço ao poder judiciário, aos governantes que arrumem uma lei para punir esses menores, para a gente como pessoa de bem trabalhar tranquilo. Hoje a gente não tem tranquilidade nem para dormir, porque o seu lugar de sustento está sendo levado assim de graça”, lamentou Adriano.

O menor não tinha sido apreendido até o final dessa edição.