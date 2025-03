Boston City projeta 2025 com foco no acesso ao Módulo II

MANHUAÇU – O Boston City, sediado em Manhuaçu, iniciou 2025 com metas ousadas e um planejamento estratégico robusto. O clube busca superar os resultados anteriores e conquistar o tão almejado acesso ao Módulo II do futebol mineiro.

Nos últimos anos, o Boston City enfrentou dificuldades significativas na Segunda Divisão. Em 2023, a equipe optou por utilizar seu elenco sub-20 no torneio profissional, mas sofreu com a falta de experiência, encerrando a participação sem vitórias. Em 2024, o clube manteve a estratégia de priorizar a base, mas os resultados ainda não foram os esperados.

“A gente tem muita expectativa depois de três anos, sendo que em dois anos o profissional não conseguiu nem passar da primeira fase. Para esse ano, a gente modifica o planejamento desde o primeiro dia já pensando no acesso”, destacou Lucas Góes, gerente de futebol do clube.

Planejamento para 2025

Para mudar o cenário, a diretoria do Boston City reformulou sua estratégia e mira um time mais competitivo. A aposta será em um elenco mesclado, com jovens promissores e jogadores experientes que já conhecem a divisão.

“Nós queremos trabalhar com uma equipe que brigue pelo título e também pelo acesso. Estamos trabalhando no departamento de scout para contratações que sejam impactantes na equipe”, afirma Góes.

Além de reforços pontuais, o clube também aposta na manutenção de atletas que já passaram pelo Boston City e retornam mais experientes. “A gente sabe que nem todos os atletas que saem são adquiridos, e quando retornam, voltam mais experientes para somar. Já conhecem a casa, já conhecem a camisa do Boston, e podem contribuir positivamente no profissional e no sub-20”, explica o dirigente.

Arena Boston City e a importância do acesso

Paralelamente ao fortalecimento do elenco, o Boston City investe na construção da Arena Boston City em Manhuaçu. O estádio, com previsão de inauguração para 2026, terá capacidade para 12 mil torcedores e contará com uma estrutura moderna para receber jogos e eventos. O objetivo do clube é garantir o acesso antes mesmo da inauguração da nova casa.

“O planejamento está sendo montado devido à expectativa do nosso espetáculo. A Arena está prevista para 2026, então os passos são esses: subir antes do estádio ficar pronto para jogar o Módulo II já na Arena Boston City”, projeta Góes.

Foco na base e parcerias estratégicas

Mesmo com o foco no acesso, o Boston City não pretende abrir mão da sua tradição como clube formador. No último mês, o clube renovou com a CBF a certificação de clube formador. O documento tem como objetivo atestar o processo adequado de formação de atletas e resguardar direitos importantes ao clube nas futuras negociações de jogadores.

O Centro de Desenvolvimento de Talentos, inaugurado em 2023, segue sendo um pilar do projeto. Além disso, o clube estabeleceu parcerias estratégicas, como a compra do Americano de Campos, que disputa o Carioca A2, fortalecendo sua presença no cenário nacional.

“Nós não vamos deixar de dar oportunidade aos jovens, mas também vamos contratar um time que tenha mais experiência e rodagem na competição. Queremos que, quando o estádio estiver pronto, a gente já, se Deus quiser, tenha a oportunidade de fazer essa formação também”, conclui Góes.

Reportagem João Vitor Nunes