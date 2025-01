Boston City FC brilha na Copinha mesmo durante as férias

Maior competição de base do país contou com forte influência de atletas revelados pelo Boston City ainda na primeira fase

DA REDAÇÃO – O Boston City FC, clube formador de Minas Gerais, segue deixando sua marca na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesmo em período de férias. Com gols, assistências e jogadores promovidos ao futebol profissional, o time de Manhuaçu reafirma sua tradição como referência na formação de talentos.

A equipe mineira, certificada pela CBF, retorna às atividades no dia 10 de fevereiro, dando início a mais um ano promissor.

Com 1.312 minutos acumulados por seus atletas na competição, o Boston City celebra o desempenho de jogadores emprestados a grandes clubes do cenário nacional. Entre os destaques estão:

* Mayke Aquino (Meio-campo – Coritiba SAF): 272 minutos, 1 assistência e 1 gol.

* Felipe Teixeira (Lateral-esquerdo – Ferroviária SAF): 283 minutos.

* Lucas Gabriel (Lateral-esquerdo – Tanabi-SP): 219 minutos.

* Pedro Manoel (Zagueiro – Guarani-SP): 191 minutos, 1 gol.

* Juan Lopes (Zagueiro – Goiás EC): 106 minutos, 1 gol.

* Guilherme (Atacante – Ceará SC): 140 minutos.

* Paulo Guilherme (Zagueiro – Botafogo-SP): 83 minutos.

* Iuri Maike (Atacante – Sfera-SP): 18 minutos.

Segundo Lucas Góes, gerente de futebol do clube, o trabalho do Boston City é focado no desenvolvimento técnico e humano dos atletas. “Na base, eles erram mais do que a média, e isso faz parte da formação. Porém, seus acertos são únicos, e é nisso que apostamos”, explica. Góes destacou os golaços de Pedro Manoel, Mayke e Juan Lopes, além das jogadas de efeito dos laterais Felipe Teixeira e Lucas Gabriel”.

O Boston City poderia ter ainda mais representantes na Copinha, mas alguns jogadores já estão inseridos em contextos profissionais. André Luiz, lateral-esquerdo de 17 anos, permaneceu no Atlético-MG para a pré-temporada do time principal, enquanto Lucas Patrick, emprestado ao Guarani-SP, seguiu para o Taquaritinga-SP.

Com a maioria dos empréstimos válidos até o final de janeiro, Lucas Góes revelou que alguns clubes já consideram exercer o direito de compra.

“Valorizamos muito nossos parceiros, que proporcionam visibilidade aos nossos jogadores. São verdadeiros aliados no desenvolvimento dos atletas”, afirma.

Além disso, a Copinha tem atraído interesse internacional. “Clubes do Brasil, Portugal, Alemanha e Espanha já nos procuraram sobre nossos atletas emprestados. É muito gratificante ver o impacto do nosso trabalho em uma competição tão relevante”, completa Lucas Góes.

Os jogadores do Boston City têm protagonizado momentos de destaque na competição. Pedro Manoel, emprestado ao Guarani-SP, foi promovido ao elenco profissional após marcar um dos gols mais bonitos da Copinha, contra o Atlético-MG.

Já Mayke, atuando pelo Coritiba, chamou atenção com um golaço de voleio contra o Desportivo Brasil-SP.

O Boston City investe em um trabalho multidisciplinar, com destaque para a atuação da psicóloga Juliana Mazepa, que oferece treinamento mental aos jogadores emprestados, e do setor de análise, que acompanha e orienta os atletas mesmo à distância.

“Nossa psicóloga Juliana Mazepa realiza um trabalho intenso de treinamento mental com os jogadores emprestados. Além disso, contamos com um setor de análise que acompanha e oferece suporte frequente aos nossos talentos, mesmo quando estão fora do clube. Por fim, e com muito orgulho, destacamos a equipe dedicada do nosso centro de treinamento, que trabalha incansavelmente para formar jogadores altamente qualificados. Esse esforço reflete diretamente em desempenhos positivos em competições como a Copa São Paulo”, disse Lucas Góes.

“O Boston City FC segue consolidando sua posição como um dos principais formadores de talentos do Brasil, mostrando que o futuro do futebol começa na base”, conclui Lucas Góes.