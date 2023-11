Boston City confirma venda de Paulo Vitor ao Atlético Mineiro

Em entrevista coletiva, o Boston City confirmou a venda do volante Paulo Vitor, de 19 anos, ao Atlético Mineiro. Ele tinha contrato de empréstimo com o Galo até o fim da próxima temporada com opção de compra fixada. É a primeira venda da história do Boston City desde sua fundação em 2018.

Os clubes não divulgaram valores, mas o Atlético-MG comprou 60% dos direitos federativos do atleta e os outros 40% permanecem com o Boston City e com o clube anterior de Paulo Vitor, o Comercial Tietê, de São Paulo.

“O Paulo Vitor foi um atleta que emprestamos com ótimas perspectivas no sub-20 e surpreendentemente já conseguiu chegar até o profissional do Atlético, o que facilitou pra nós atingirmos uma meta que é conseguir a primeira venda da história do clube. Estamos felizes e orgulhosos e temos a certeza que ele vai desempenhar e levar a marca do Boston City para o Atlético” conta o gerente de futebol Lucas Góes.

Todos os detalhes da aquisição já estavam previamente acordados quando foi assinado o empréstimo. A informação foi confirmada ao GE Vales pelo Diretor Executivo de Futebol do Atlético-MG, Rodrigo Caetano.

“A venda do Paulo é um marco da história do clube e com isso ganhamos um novo nível de credibilidade, um selo de qualidade, porque passamos a ser um clube, além de formador, vendedor de atletas preparados. Poucos atletas fazem parte de um percentual de transação de jogadores. Muitos atletas trocam de clubes, mas não são por vendas. Nós queremos o selo de qualidade de jogadores formados em excelência para que tenhamos novos Paulos em todas as posições”, completa Lucas.