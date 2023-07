Borracheiro pede ajuda para comprar lentes oculares que custam em torno de R$ 4 mil

CARATINGA – O borracheiro Jackson Novaes de Souza, 33 anos, tem um problema nos olhos e todo ano precisa comprar uma lente que ficam em torno de R$ 4 mil.

Casado e com um filho de dois anos, Jackson diz que esse ano não conseguiu comprar as lentes, o que dificulta seu trabalho e outras atividades.

Há mais de 17 anos o borracheiro tem uma doença chamada ceratocone, condição em que o tecido transparente na superfície anterior do olho (córnea) se curva para fora em forma de cone.

“É uma doença bem rara, e só resolve com a lente, óculos não adiantam, somente com a lente consigo enxergar totalmente”, explicou Jackson Novaes.

Jackson trabalha em uma oficina em que os funcionários fizeram uma caixinha para ajudar, mas ainda falta mais da metade para completar o valor. “Quem puder ajudar, que Deus abençoe a cada um, qualquer quantidade é bem-vinda”, disse.

Para quem puder ajudar o borracheiro, a chave pix é o CPF45104599809 que está em nome de sua esposa Gislaine Pereira Alves Novaes.