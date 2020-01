Bonjesuense morre afogado no Rio de Janeiro

DA REDAÇÃO – Nesta segunda-feira (6), o corpo de um homem de 50 anos foi encontrado boiando dentro de um rio próximo à rodovia BR-040, na localidade conhecida como estrada do Catobira, em Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, a necropsia indicou que houve afogamento. A vítima Januário Gomes de Souza era natural de Bom Jesus do Galho.

Segundo informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma equipe foi chamada ainda pela manhã para apurar o caso junto a uma guarnição do Corpo de Bombeiros, que informou ter sido acionada a respeito de um corpo boiando no rio, que, levado pela correnteza, foi resgatado por volta das 12h.

Ainda de acordo com a polícia, com a vítima foram encontrados documentos, extratos bancários e R$ 70 em dinheiro. Não havia marcas de violência ou sangramento no corpo do indivíduo.

Conforme a polícia, familiares foram comunicados e disseram que não sabiam porque o homem estava na cidade de Petrópolis.

